◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第3打席は四球で出塁し、3点目のホームを踏んだ。

2−0の5回、先頭で四球を選ぶと、1死一、三塁から4番・タッカーの右前適時打で生還。3点目のホームを踏み、投手・大谷を援護した。この打席では2球目のカーブを狙ったものの自打球が直撃。痛みに悶絶する場面もあったが、出塁後は問題なく走塁をこなし、心配を払拭した。

初回の第1打席は相手先発・バスケスの初球、高め直球をフルスイングし、高々と打ち上がった打球が中堅右に着弾。投打同時出場した試合では今季初めてとなる本塁打を放った。先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目で、登板日に初球を先頭打者本塁打にしたのは、日本ハム時代の2016年7月3日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）、昨年10月17日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に続き3本目となった。

2回1死一、二塁の第2打席も特大のフライを放ったが中堅フェンス手前で失速。柵越えにはあとひと伸び足らず、中飛。5回の第3打席は四球を選んで出塁した。

5月に入って打撃成績が低下していたこともあり、直近3試合の登板は投手に専念。それでも13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養したことで、ロバーツ監督が「数日休ませてリセットできたことも良かった」と語ったように復調の気配を見せ始め、前日19日（同20日）まで4試合連続でマルチ安打をマークしている。

この日、登板4試合ぶりに二刀流で出場させた理由について指揮官は「彼のスイングの状態を見れば、彼が打席に立つことが勝つための最善策」と説明。さらに、21日（同22日）は試合がないことから「明日は休養日だから、そうしたことを総合的に考えて、今日がいいタイミングだと判断した」とも付け加えた。

チームは前日のパドレス戦に勝利して、わずか1日でナ・リーグ西地区の首位を奪還。それでも2位のパドレスとのゲーム差はわずか0・5とあり、首位攻防第3戦も落とせない大事な一戦となる。