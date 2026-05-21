牛角とハッピーターンがコラボ “魔法の粉”をかけて＆つけて…甘じょっぱい“新感覚”焼肉に
レインズインターナショナルが展開する牛角では25日より、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを販売する。
【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」
今年、創業30周年を迎える牛角は、幅広い世代に親しまれている「ハッピーターン」とのコラボレーションメニューを企画。“もっとハッピーな焼肉時間を届けたい”という想いから、同店ならではの焼肉体験として「ハッピーターン」の“甘じょっぱい“しあわせを表現した、新感覚メニューを提案する。
同企画では、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっぱさ”を、同店ならではの焼肉体験として再現。商品は、「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3種のお肉に加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」をラインアップ。味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりの期間限定メニューとなっている。
パウダーの“かかった”お肉を焼き、さらに追いパウダーを“つけて”食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない”焼肉として、クセになる味わいを楽しめる。また、単品メニューでは気軽に試しやすい「ハーフサイズ」も用意。さらに、食べ放題の全コースでも注文できる。
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、同店のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行った。同店で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行った。また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさを”感じられるように、焼いたお肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様とした。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
「ハッピー豚カルビ」528円／ハーフ308円
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
「ハッピートロ」638円／ハッピー385円
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
「ハッピーチキン」528円／ハーフ308円
愛されチキンが誕生。ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。
【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」
今年、創業30周年を迎える牛角は、幅広い世代に親しまれている「ハッピーターン」とのコラボレーションメニューを企画。“もっとハッピーな焼肉時間を届けたい”という想いから、同店ならではの焼肉体験として「ハッピーターン」の“甘じょっぱい“しあわせを表現した、新感覚メニューを提案する。
パウダーの“かかった”お肉を焼き、さらに追いパウダーを“つけて”食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない”焼肉として、クセになる味わいを楽しめる。また、単品メニューでは気軽に試しやすい「ハーフサイズ」も用意。さらに、食べ放題の全コースでも注文できる。
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、同店のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行った。同店で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行った。また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさを”感じられるように、焼いたお肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様とした。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
「ハッピー豚カルビ」528円／ハーフ308円
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
「ハッピートロ」638円／ハッピー385円
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
「ハッピーチキン」528円／ハーフ308円
愛されチキンが誕生。ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。