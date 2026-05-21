栃木で起きた強盗殺人事件。指示役とみられる夫婦は、スマホで通話しながら実行役の少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが分かりました。

【写真で見る】小中学生時代の容疑者夫婦 「モテた」「真面目だった」と証言

“ムードメーカー”指示役とみられる男 同級生「いつかこんなことをするのでは…」

事件の指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）。

20日夜、学生時代の同級生が取材に応じました。

海斗容疑者の学生時代の同級生

「正直すごくショックではあるが、いつかこんな感じのことしちゃうんじゃないかと思っていた。結構仕事をしていなかったりという印象もあった。まじめに働くのは難しいと」

5月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。



指示役とみられる海斗容疑者と妻の美結容疑者（25）のほか、実行役の16歳の少年4人が逮捕されています。



海斗容疑者は中学時代サッカー部に所属。ムードメーカー的な存在だったそうです。

海斗容疑者の学生時代の同級生

「けっこうモテたと思う。かっこいい。男友達といるより、女の子といる方が多い。ジャニーズのオーディションを受けに行ったのは聞いた」

その一方で、素行の悪さも目立ったということです。

海斗容疑者の学生時代の同級生

「素行はよくなかった。授業を受けない、先生にいろいろ文句いうとか。気に入らない友達というか、クラスメイトがいたらちょっと蹴ったりとかは見たことある」

バレエやピアノを習い「真面目だった」という妻に何が

事件当日にSNSに投稿された動画で、踊っているのは美結容疑者です。

美結容疑者の小学生時代の文集より

「私は、『自分を表現すること』『相手を大切にすること』『元気に体づくりをする』ということの三つのことを学びました」

「相手を大切にするということは、相手を傷つけない言葉を使ったり行動したりすることです」

高校までを長野市で過ごした美結容疑者。

美結容疑者の小中学校時代を知る人

「すごく優しくて、真面目でそんな目立った感じもなく。（中学時代は）吹奏楽部でやっていた」

バレエやピアノを習っていたという話も聞かれました。

地元のバレエ関係者

「（バレエを始めたのは）6歳のときですね。幼稚園年長から小学校6年生まで。明るい性格なので、皆さんの後についていくっていうようなあれ（タイプ）じゃなく。よくレッスンしてましたね」

高校を卒業し、その後、頻繁に都内のクラブへ。ダンスを楽しんでいたといいます。

2年前の美結容疑者を知る人

「ヘアモデルとかそういうのもやっていたんですよね。モデルもやりつつダンスもやってみたいな感じ」

本人のSNSにも多くのダンス動画が。

2年前の美結容疑者を知る人

「そういう変なことをするとかそういうのではなくて、本当に（ダンス）を楽しんでて。ショックというか、何があったのかなと」

5月9日には、美結容疑者が赤ちゃんを抱きかかえている動画を投稿。



美結容疑者は事件後、生後7か月の娘とビジネスホテルにいたところを確保されました。

夫婦と少年4人は当日顔を合わせ…強盗の手順など最終確認したか

竹前容疑者夫婦の事件当日の動きも少しずつ分かってきました。



夫婦は事件当日、栃木県内にいたことがわかっていますが、捜査関係者によると、栃木県へは、親族名義の長野ナンバーの軽自動車で向かったといいます。

少年の一部

「夫婦に頼まれてやった」

その後の捜査関係者への取材で、竹前容疑者夫婦は現場から離れた場所からスマホのアプリで通話しながら、実行役の少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが分かりました。



胸など20か所以上を刺され殺害された富山さん。

少年の一部

「『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」

さらに、「事件当日まで普通のバイトだと思っていた」という趣旨の供述をしている少年もいるということです。

記者

「容疑者6人は犯行前、現場に向かう途中の高速道路のサービスエリアで集合したと言うことです」

6人全員がそろって顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみられ、少年の一部は「その場で初めて夫婦に会った」と話しているということです。



強盗の手順などの最終確認をしていたとみられます。



また警察によると、少年たちが富山さんの家へ押し入った際、飼われていた犬を殺したとみられることが新たに分かりました。

竹前容疑者夫婦は容疑を否認していますが、警察はさらに上に別の人物がいるとみて実態解明を進めています。