6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定上映される宮粼駿監督作『魔女の宅急便』4KデジタルリマスターのIMAX予告が公開。また7月3日より2週間限定で4Kデジタルリマスター版の全国47都道府県・116館での拡大上映、および『魔女の宅急便』としては世界初となるDolby Cinema上映が11館で行われることが決定した。

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本作は、角野栄子による同名の児童文学を原作とした、宮粼監督による長編アニメーション映画。1989年の公開以来、人々から愛され続けてきたスタジオジブリの代表作のひとつで、今回スタジオジブリが監修した4KデジタルリマスターとしてIMAXスクリーンに蘇る。

今回の4Kデジタルリマスターでは、映像の細部に至るまで鮮明になり、感情豊かなキキの表情、相棒の黒猫ジジの動きに、美しい町並み、そして飛行シーンなどのアクションシーンがより一層際立つ仕様となっている。

公開されたIMAX予告では、本作の挿入歌である荒井由実「やさしさに包まれたなら」にのせて、本編映像が映し出されている。観客も共に空を駆けているかのような臨場感も体験できる映像となっている。

また、IMAX上映を記念し、入場者プレゼントとしてIMAX劇場公開用ビジュアルポスター（A3サイズ）の配布も決定。使用されているビジュアルは、本作の制作当時に描かれたイメージボードから、旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿が描かれた神秘的なイラストとなっている。

なお、上映には4K DCPを使用するが、劇場環境によっては2Kコンバートでの上映となる。（文＝リアルサウンド編集部）