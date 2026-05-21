「彼はロボット」「世界のサッカー界でも他にいない」名門の新星FWが日本代表アタッカーに驚愕！「正直、どうやっているのか分からない」
名門セルティックの前田大然がチームメートから敬意を払われていることの証だろう。
専門サイト『Celts Are Here』によると、セルティックの新星FWカラム・オスマンドが前田を称賛した。世界でも類まれなクオリティを持つとたたえている。
オスマンドは『Celtic TV』で、コーチングスタッフとコミュニケーションをとっていると話したうえで、「ピッチ上のことについて話すなら、相手はダイゼンだろうね」と述べた。
「ダイゼンがあまり英語を話さないのはとにかく残念だ。そうじゃなければ、すごくたくさん質問しているだろう。僕からすれば、彼は本物のサッカー選手に見えないくらいなんだ。とにかくロボットなんだよ。毎回ずっと続ける。正直、どうやっているのか分からない」
「食事のプランとか、彼から何かを聞かないといけない。彼はファンタスティックだよ。彼がやっていることをしている選手は、世界のサッカー界でも他にいないと思う。ほかの誰とも違うことをもたらしてくれるんだ。僕が本当に尊敬しているのは、彼の断固たる気迫だよ」
リーグ戦最終節で逆転優勝を決めた際、前田は終盤に勝ち越しゴールをあげて英雄となった。その後、ダメ押し弾をあげたのがオスマンドだ。Celts Are Hereは「コメントのタイミングもまたぴったりだ」と報じた。
今季から加入した20歳のオスマンドは、ケガでシーズンの大半を棒に振った。だが、これからを担うタレントと期待されている選手だ。一方、前田は今季終了後の移籍が騒がれているところ。“レッスン”の時間は残りわずかかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
専門サイト『Celts Are Here』によると、セルティックの新星FWカラム・オスマンドが前田を称賛した。世界でも類まれなクオリティを持つとたたえている。
オスマンドは『Celtic TV』で、コーチングスタッフとコミュニケーションをとっていると話したうえで、「ピッチ上のことについて話すなら、相手はダイゼンだろうね」と述べた。
「食事のプランとか、彼から何かを聞かないといけない。彼はファンタスティックだよ。彼がやっていることをしている選手は、世界のサッカー界でも他にいないと思う。ほかの誰とも違うことをもたらしてくれるんだ。僕が本当に尊敬しているのは、彼の断固たる気迫だよ」
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今季から加入した20歳のオスマンドは、ケガでシーズンの大半を棒に振った。だが、これからを担うタレントと期待されている選手だ。一方、前田は今季終了後の移籍が騒がれているところ。“レッスン”の時間は残りわずかかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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