勝ち続けてくれた仲間のために悔しさを力に変えて――背番号７が復活へ。大一番に闘志を燃やすMF長南開史の秘めたる想い「自分が引っ張っていかないと」【現地発】

勝ち続けてくれた仲間のために悔しさを力に変えて――背番号７が復活へ。大一番に闘志を燃やすMF長南開史の秘めたる想い「自分が引っ張っていかないと」【現地発】