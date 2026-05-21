Stray Kidsフィリックスと髙石あかりが笑顔で並ぶ姿に「2人とも美しすぎる」と反響、ルイ・ヴィトン会場で2ショット実現

【動画】「眩しい～！」Stray Kidsフィリックスと高石あかりの2ショット、会場での様子①②③【写真】フィリックスのホワイトコーデ①②

Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）と俳優の高石あかり（高ははしごだかが正式表記）の2ショットがキャッチされ、「美しすぎる」と話題を集めている。

■Stray Kidsフィリックスと高石あかり、ルイ・ヴィトンショー会場で対面

ふたりはアメリカ・ニューヨークの美術館で行われたLOIUS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の2026クルーズコレクションのファッションショーに出席。フィリックスは大きなボタンが印象的なブラックスーツ、高石は真っ赤なジャケット姿で登場した。

ふたりは少し緊張した様子で並び、手をかざしてお互いをアピール。にこやかに微笑んで、報道陣のカメラに手を振った。

SNSでは「胸熱」「眩しい～！」「かわいい2人」「2人とも美しすぎる」「2人ともかわいい笑！」「あかりちゃんとフィリックスが…！」「豪華すぎる2ショット」と話題を集めている。

■“白王子”なStray Kidsフィリックス

またショーに参加する前にフィリックスは、ルイ・ヴィトンのオールホワイトコーデに身を包んだ姿をInstagramで公開。シャツにカーディガン、パンツまで白で揃えた“白王子”ルックで、高貴な雰囲気を放っている。