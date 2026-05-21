ミセス3人の絆感じるナチュラルオフショットに「尊い」「泣いちゃう」「3人の表情とっても好き」の声！シンプルTシャツで寄り添うように並ぶ姿も話題

【写真】Mrs. GREEN APPLE “青りんごの日”の記念ショット（全2枚）／大森元貴が公開した若井滉斗＆藤澤涼架との3ショット

Mrs. GREEN APPLEの公式Xが5月20日、「#青りんごの日」として投稿を更新。初ライブから13周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE、“青りんごの日”に記念ショット公開

Mrs. GREEN APPLEは、「初めてライブを行った2013年5月20日。大切なこの日を #青りんごの日 として毎年盛り上げてくださってありがとうございます」と投稿。メンバーそれぞれのコメントも添え、「若井！りょうちゃん！そしてJAM’S！これからもよろしくーーー！！！」「みんないつもありがとう！！」「今JAM’Sのみんなにミセスを楽しんでもらえている事が本当に嬉しいです」など、ファンへの感謝をつづった。

あわせて、3人が黒のTシャツ姿で並んだオフショットを公開。指で「13」を作った大森元貴を若井滉斗と藤澤涼架が囲んでおり、グループの仲の良さもうかがえる。

■黒ジャケット姿の3ショットも

さらに、TBS系『テレビ×ミセス』の公式Xも「今日は #青りんごの日」として記念ビジュアルを公開。番組セットを背景に、黒ジャケットに柄シャツを合わせた3人が並んだ写真に、青りんごのイラストやメッセージがあしらわれた華やかな1枚となっている。

なお、“青りんごの日”を記念し、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony』のライブ映像もYouTubeでプレミア配信。アーカイブ配信なしの特別な公開となり、大きな盛り上がりを見せた。

SNSでは、「13周年おめでとう！」「ミセス最高」「泣いちゃう」「尊い」「3人の表情とっても好き」「みんなかっこいい」「Harmony最高でした」「これって元貴さんのインライの時と服一緒だよね？」「仲の良さが伝わる」などの声が寄せられている。

■大森元貴が公開した若井滉斗＆藤澤涼架との3ショット