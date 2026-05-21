21日11時現在の日経平均株価は前日比2063.47円（3.45％）高の6万1867.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは338、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を802.92円押し上げている。次いで東エレク <8035>が215.21円、イビデン <4062>が160.57円、アドテスト <6857>が126.71円、ＴＤＫ <6762>が124.70円と続く。



マイナス寄与度は53.1円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が20.95円、バンナムＨＤ <7832>が12.77円、ＳＯＭＰＯ <8630>が10.6円、任天堂 <7974>が8.45円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気機器、銀行、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、保険、海運が並んでいる。



※11時0分10秒時点



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