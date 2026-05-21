2026年5月28日、新しい"防災気象情報"へ

これまで、気象庁が大雨のときに発表してきた大雨警報や土砂災害警戒情報、氾濫危険情報などは、名称に統一感がなく複雑で、避難行動との関係が分かりにくいという課題がありました。

【写真を見る】"防災気象情報が変わります" RKKテレビとラジオで放送開始 動画・音声データを熊本県内の全自治体に無償提供も

そこで、梅雨時を迎える5月28日を境に、4分類・レベル5までに再編し、そこへ住民の避難行動も対応させることで、災害発生の危険度を明確に伝えようとしています。

気象台と連携し周知動画を制作・放送開始

RKK熊本放送は、熊本地方気象台と連携し、"防災気象情報が変わったこと"を伝えるコマーシャルを3パターン制作し、21日、テレビとラジオで放送を始めました。

特に、避難指示に相当する「レベル4 危険警報」に重点を置いた内容になっています。※動画あり

熊本県内のすべての自治体に無償提供

RKK熊本放送は、新しい防災気象情報を周知する動画・音声データを、放送開始に合わせ、熊本地方気象台を通じて熊本県内の全45市町村（熊本市5区）へ無償提供しました。

庁舎内のデジタルサイネージ（電子看板）や自治体が発信するSNSなどで活用してもらい、地域住民への周知が進むことを狙いとしています。