【きょうから】ガスト、人気20品が26％OFFのクーポンフェス開催 冷麺＆純氷かき氷も登場
ガストではきょう21日から、人気メニュー20品を対象にした「26％OFF人気メニュークーポンフェス」がスタートした。昨年約130万食を販売した「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」の復活に加え、新作「純氷かき氷」も登場。人気メニューの値引きと初夏限定商品をそろえ、暑さが増す季節の需要を取り込む。
【画像】あれもこれも！昨年約130万食販売した冷麺ほか”26％OFF”対象メニュー
今回のクーポンフェスは、人気グリルメニューや麺類、キッズメニュー、サイドメニューなど20品が対象となる。対象商品の目玉は、昨年約130万食を販売した「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」。透明感のある自家製麺と、ショウガやニンニク、お酢を効かせたさっぱりしたスープが特徴で、別添えのコチュジャンで辛味を加えた味変も楽しめる。
そのほか、「鉄板ハンバーグミックスグリル」は通常879〜989円が650〜731円、「チキテキスパイス焼きランチ」は824〜989円が609〜731円に値下げ。「キッズミニチーズINハンバーグプレート」や「キッズうどんプレート」などキッズ向け商品も対象に加わり、家族利用も意識したラインアップとなっている。
同日からは夏の定番「純氷かき氷」の販売もスタート。今年は新作として「純氷かき氷 カフェモカ」と「純氷かき氷 抹茶黒蜜」が登場する。「カフェモカ」はコーヒーシロップと自家製マスカルポーネクリーム、アールグレイクッキーを組み合わせた大人向けの味わい。「抹茶黒蜜」は抹茶と黒蜜、粒あんを組み合わせた和テイストの1品となる。
定番商品では「練乳いちご」や「ブルークリームソーダ」も販売。さらに、ソフトクリームや三色だんご、粒あんなど全6種類のトッピングも追加でき、自分好みにカスタマイズできる。
【概要】
・クーポン開催期間：2026年5月21日〜6月10日
・対象店舗：ガスト全店
・クーポン配布：すかいらーくアプリ／ガスト公式X／Instagram／LINEクーポン／スマートニュース
・かき氷販売期間：2026年5月21日〜10月21日予定
・一部店舗ではかき氷販売なし
・数量限定商品はなくなり次第終了
【画像】あれもこれも！昨年約130万食販売した冷麺ほか”26％OFF”対象メニュー
今回のクーポンフェスは、人気グリルメニューや麺類、キッズメニュー、サイドメニューなど20品が対象となる。対象商品の目玉は、昨年約130万食を販売した「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」。透明感のある自家製麺と、ショウガやニンニク、お酢を効かせたさっぱりしたスープが特徴で、別添えのコチュジャンで辛味を加えた味変も楽しめる。
同日からは夏の定番「純氷かき氷」の販売もスタート。今年は新作として「純氷かき氷 カフェモカ」と「純氷かき氷 抹茶黒蜜」が登場する。「カフェモカ」はコーヒーシロップと自家製マスカルポーネクリーム、アールグレイクッキーを組み合わせた大人向けの味わい。「抹茶黒蜜」は抹茶と黒蜜、粒あんを組み合わせた和テイストの1品となる。
定番商品では「練乳いちご」や「ブルークリームソーダ」も販売。さらに、ソフトクリームや三色だんご、粒あんなど全6種類のトッピングも追加でき、自分好みにカスタマイズできる。
【概要】
・クーポン開催期間：2026年5月21日〜6月10日
・対象店舗：ガスト全店
・クーポン配布：すかいらーくアプリ／ガスト公式X／Instagram／LINEクーポン／スマートニュース
・かき氷販売期間：2026年5月21日〜10月21日予定
・一部店舗ではかき氷販売なし
・数量限定商品はなくなり次第終了