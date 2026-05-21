ドラマー、高橋ロジャー和久さんが死去 パワフルなドラミングで日本のロックシーンを牽引
“ロジャー”の愛称で親しまれたドラマー、高橋和久さんが亡くなったことがわかった。享年64。20日、本人のSNSを通じて遺族が報告した。高橋さんは2022年に肺がんであることを公表。以降は治療を続けながら音楽活動を行っていた。
【写真】ドラマー、高橋ロジャー和久さんが死去 遺族からの報告全文
投稿では「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と伝え、「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑やかに、そして温かく彩ってくださいました。これほど多くの仲間に恵まれ、愛されていたのだと、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづられている。
さらに、「夫の身体はなくなっても、彼が生み出した音楽や言葉は、これからも皆様とともに生き続けると信じています。どうか時々、彼の曲を聴いて、思い出してあげてください」と呼びかけ、「これまで応援してくださったファンの皆様、支えてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました」と感謝を記している。
高橋さんは1961年9月12日生まれ、大阪府出身。クイーンのドラマーであるロジャー・テイラーに憧れてドラムを始め、1982年にLOUDNESSのギタリスト・高崎晃によるソロアルバム『ジャガーの牙〜TUSK OF JAGUAR〜』に参加。その後、ヘヴィメタルバンド・X-RAYに加入し、1983年にメジャーデビュー。パワフルなドラミングで日本のロックシーンを牽引した。
X-RAY解散後も活動を続け、RESISTANCEへの参加を経て、数多くのアーティストと共演。近年も再編されたX-RAYやローリー寺西（Vo、Gt）、佐藤研二（Ba）とのトリオThe MANJIなどで精力的にライブ活動を展開。昨秋に入院する直前までステージに立ち、今年にも多数のライブ出演を予定していた。
【写真】ドラマー、高橋ロジャー和久さんが死去 遺族からの報告全文
投稿では「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と伝え、「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑やかに、そして温かく彩ってくださいました。これほど多くの仲間に恵まれ、愛されていたのだと、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづられている。
高橋さんは1961年9月12日生まれ、大阪府出身。クイーンのドラマーであるロジャー・テイラーに憧れてドラムを始め、1982年にLOUDNESSのギタリスト・高崎晃によるソロアルバム『ジャガーの牙〜TUSK OF JAGUAR〜』に参加。その後、ヘヴィメタルバンド・X-RAYに加入し、1983年にメジャーデビュー。パワフルなドラミングで日本のロックシーンを牽引した。
X-RAY解散後も活動を続け、RESISTANCEへの参加を経て、数多くのアーティストと共演。近年も再編されたX-RAYやローリー寺西（Vo、Gt）、佐藤研二（Ba）とのトリオThe MANJIなどで精力的にライブ活動を展開。昨秋に入院する直前までステージに立ち、今年にも多数のライブ出演を予定していた。