20日、都内で映画『免許返納!?』のプレミアイベントが行われ、主演を務めた俳優の舘ひろし（76）と西野七瀬（31）ら豪華出演陣が登壇した。

【映像】ドレス姿の西野七瀬＆舘ひろしの華麗なエスコート

今作は、自他ともに認める映画スターである舘演じる南条弘が、70歳を迎えたある日、とあるコメントを発端に誤解が誤解を生み、免許返納を迫られる羽目になるノンストップドライブコメディだ。

舘「30年ぶりにまたスター南条がスクリーンに帰ってきた。ぜひみんなに楽しんでいただければ幸せだ」

レッドカーペットでは、舘に華麗にエスコートされていた西野。2度目になるという舘との共演を振り返った。

西野「前回（共演）の映画『帰ってきた あぶない刑事』の時は、役柄的にもそんなに近い距離感ではなかった。今回は俳優とマネージャーというとても近い役柄で、前回では知り得なかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただいた。私の川奈という役が、結構ズバズバ言ってしまう、言っていける役なので少し情けない姿も引き出せたかなと思っている」

舘「この映画は西野君にかかっているから」

（『ABEMA Morning』より）