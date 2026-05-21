敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放った。その16分後、テレビ中継に映った光景に米専門家が反省していた。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は2三振を奪って三者凡退とした。最後は98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームで3番シーツを空振り三振に斬った。「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が自身のXで実際の映像を公開した。

フリードマン氏は「先発投手がホームランを打って初回に2奪三振なんて、当たり前だと思いすぎている気がする」と、まさかの反省を記した。米ファンからも「これほど現実離れしたものを見られるのは本当にラッキーだよね」「まったく同意するよ」などとコメントが寄せられている。



（THE ANSWER編集部）