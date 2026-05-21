敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放った。敵地局の放送席は唖然としていた。

プレーボールから約12秒で自身を援護した。相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

MLB.tvのパドレス側放送では、実況のドン・オルシーロ氏が「さあ、ランディ・バスケスの初球で……」と言いかけた瞬間に大谷のバットが火を噴いた。オルシーロ氏は「オオタニの打球は右中間深くへ打ち上げられました。メリルがフェンス際まで戻っています。ジャンプしますが……ホームラン。試合開始の初球でオオタニがホームランを放ちました。先発投手が試合開始早々にホームランです」と伝えた。

解説のマーク・グラント氏は「（中堅手の）ジャクソン・メリル選手がホームランを盗むのは、これまでに何度も見てきた。打球は高く、深かった。ジャクソン選手は狙いを定めたが……ギリギリ届かなかった！ 素晴らしいプレーだ。たった一振りでドジャースが先制点を挙げた」と脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）