道産昆布だし×二段熟成、22万個の実績！ オシキリ食品「北海道 山わさび豆腐」

記事ポイント 北海道限定で累計22万個を販売した『北海道 山わさび豆腐』が2026年6月より全国展開を開始します10種類から厳選した山わさびを別添えし、二段熟成のおぼろ豆腐と北海道産昆布だしつゆをセットにした250g入りですヤオコー148店舗・小売店の北海道フェア・楽天市場での取り扱いが予定されています 北海道限定で累計22万個を販売した『北海道 山わさび豆腐』が2026年6月より全国展開を開始します10種類から厳選した山わさびを別添えし、二段熟成のおぼろ豆腐と北海道産昆布だしつゆをセットにした250g入りですヤオコー148店舗・小売店の北海道フェア・楽天市場での取り扱いが予定されています

北海道産の山わさびと昆布だしを組み合わせた豆腐が、道内限定から全国へ解禁されます。

オシキリ食品が手がける『北海道 山わさび豆腐』は、北海道限定販売で累計22万個を売り上げた実績を持ちます。

2026年6月より、ヤオコーをはじめとする全国の小売店と楽天市場で順次取り扱いが始まります。

オシキリ食品「北海道 山わさび豆腐」





商品名：北海道 山わさび豆腐内容量：250g（おぼろ豆腐・山わさびペースト・北海道産昆布だしつゆ付）希望小売価格：オープン価格発売日：2026年6月より順次販売場所：ヤオコー148店舗、小売店の北海道フェア、楽天市場

二段熟成のおぼろ豆腐に、北海道産昆布だしつゆと山わさびペーストを別添えした3点セットです。

独自の「熟成釜」で豆乳を二度加熱して仕上げたおぼろ豆腐は、スッと喉を通るなめらかな食感が特長です。

北海道産昆布の旨味を凝縮した専用だしと、鼻に抜ける山わさびの刺激が対比をなし、食べ続けると止まらなくなると評されてきた味わいです。

道内限定ながら22万個という販売実績を積み、道外のファンからも「物産展以外でも買えるようにしてほしい」という声が相次ぎます。

製造ラインを増強して全国への安定供給体制を整えたうえで、2026年6月より全国展開を開始します。

22万個の実績と全国展開の背景





黒地の袋に山わさびの写真と商品名ロゴを配し、袋越しに豆腐カップが透けて見えるパッケージです。

要冷蔵での取り扱いとなり、豆腐・山わさびペースト・北海道産昆布だしつゆの3点がひとつの袋に収まっています。

北海道内の限定商品として販売を続け、累計22万個を突破します。

一度食べると忘れられないと評判が広がり、道外在住者からも入手を求める声が続いたことから、製造ラインを増強して全国への安定供給体制を整えます。

実店舗での取り扱いはヤオコー148店舗および各地の北海道フェアを予定しており、楽天市場のオシキリ食品公式ページでも取り扱いが始まります。

刺激と旨味を生む3つの設計





黒い陶器の深皿にドーム型によそった白いおぼろ豆腐の上に、山わさびのすりおろしと木の芽がのせられています。

竹製ランチョンマットと麦茶のグラスを合わせた和食スタイルで、食卓に映える一皿になっています。

一つ目のこだわりは、北海道産山わさびの鮮烈な刺激と北海道産昆布だしの深い旨味の調和です。

鼻に抜ける刺激とそれを包み込む旨味のコントラストが、繰り返し手が伸びる味わいを生み出しています。

二つ目は、10種類程度の山わさびを比較検討したうえで風味の強さが際立つものを厳選した「別添えスタイル」です。

豆腐に混ぜ込まず食べる直前にのせることで、山わさびの刺激を損なわずに届ける設計になっています。

三つ目は、豆乳を二度加熱する「熟成釜」による製法です。

朧（おぼろ）仕立てにこだわることで、山わさびと昆布だしの味わいとなじみながらスッと喉を通るなめらかさを実現しています。

道産昆布だしの旨味と厳選した山わさびの刺激を、二段熟成のおぼろ豆腐で受け止める構成が、22万個の支持につながってきています。

全国展開にあわせて楽天市場でも取り扱いを開始するため、実店舗が近くにない場合でも購入できます。

オシキリ食品「北海道 山わさび豆腐」の紹介でした。

よくある質問

Q. 山わさびはなぜ豆腐に混ぜ込まずに別添えなのですか？

A. 鮮烈な刺激を最大限に保つため、食べる直前にのせるスタイルを採用しています。

10種類程度から比較検討して厳選した山わさびの風味が、そのまま口に届く設計です。

Q. 全国のどのような店舗で購入できますか？

A. ヤオコー148店舗、各地の小売店で開催される北海道フェア、および楽天市場での取り扱いが2026年6月より順次始まります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 道産昆布だし×二段熟成、22万個の実績！ オシキリ食品「北海道 山わさび豆腐」 appeared first on Dtimes.