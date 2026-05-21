車が“直立”濁流に流される　中国各地で大規模洪水被害　水没直前の部屋から住人を救助　少なくとも20人死亡

中国の中部や南西部で17日から激しい雨が降り、大規模な洪水が発生した。

貴州省では車が濁流に流され、湖北省では水没しそうな建物から住人を救助する一部始終が撮影された。

中国国内では、これまでに少なくとも20人が死亡している。

車を押し流す濁流

カメラがとらえたのは、中国・南西部の貴州省で19日に記録された、車が濁流に流される瞬間だ。

止まっていた車がプカプカと浮き始め、直立するような形になった。

前の部分が完全に沈んでいる。

重い車を流していく濁流。

17日から中国の中部や南西部を中心に激しい雨が降り、大規模な洪水が発生した。

各地で土砂災害が発生するなど、大きな被害をもたらした。

水没しそうな部屋から男性を救出

湖北省の建物では、今にも水没しそうな部屋から住人を救助する様子が確認された。

「それ（シャベル）を使って中の人に当てないよう気をつけて！」と、警察はシャベルやバールを使って必死に扉を開けようとする。

扉が開くと、そこにはぐったりした様子の男性がいた。

救助され、容体は安定しているという。

この洪水で、これまでに湖南省で5人が死亡、湖北省では3人が死亡するなど、中国国内で少なくとも20人が死亡しているという。

（「イット！」5月20日放送より）