元気になって、運動量も増えてきました。食べるものはこれまでと少し変えることになりましたが（膵炎の再発予防には低脂質が原則）、元々脂質の低い食事をさせていたので大幅に変えたのはオヤツの内容くらいかな。

闘病中と回復期は、消化の良い療法食のウェットフードを中心に。その後はこれまでの食事に近い形に戻したくて、脂肪分の低いドライフードをベースに消化の良いお野菜やお肉、サプリで栄養のバランスを模索しました。

しかし脂肪分のある素材を使えないので、一食分の計算をするとカロリーが低い。痩せてしまったから体重に対する必要カロリーくらいは取らせたいのに、カロリー通りに用意するとお皿の中がてんこ盛りに。手作り食は水分を多く含むので量も増えがちなのです。

ほとんど食べていなかったエマに突然たくさんは与えられないし、一食分を減らして1日３、４回に分けることに（これまでは一日二食でした）。でも、そううまくはいかないのです。

エマがまるで食べ盛りのパピーのようになっていたので、私も嬉しくてついついお代わりを…。はい、反省です。

今は胃腸の調子も良くなってきたので、ドライの量を増やしてカロリーを維持（つくづくドライフードって凄いと思う）。数回に分けなくても大丈夫になり、1日二食に戻りました。

でも食べ盛りエマはまだまだ継続中！

私はお代わりをねだられてもこらえる精神力を鍛えているところです。