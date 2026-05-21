生まれたばかりの赤ちゃんに、大きな体を揺らしながら駆け寄ったゴールデンレトリバー。その日から始まった、まるで本当のきょうだいのような日常が、多くの人の心を温めています。

話題となった投稿は記事執筆時点で296万再生を突破。「平和すぎて泣く」「見てるだけで幸せになる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれた瞬間から『大型犬』と過ごした赤ちゃん→いつもそばで寄り添って…種族の壁を超えた『尊い成長記録』】

赤ちゃんとの“はじめまして”

TikTokアカウント「poso556」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ぽそ」ちゃんと赤ちゃんの成長記録。2016年9月生まれのぽそちゃんは、子どもたちを優しく見守るお姉ちゃん的存在。とある日、家にやって来たばかりの赤ちゃんとの出会いが、多くの人の心を掴むこととなったようです。

赤ちゃんを抱っこしたママさんが室内へ入ってくると、ぽそちゃんは尻尾を大きく振りながら大歓迎。嬉しさを抑えきれないように前足をかけて立ち上がり、小さな赤ちゃんへそっと顔を近づけていたそうです。その光景からは、まるで「待ってたよ」と伝えているかのような優しさが感じられます。

いつも同じ目線で寄り添って

赤ちゃんが泣いている時にはすぐそばへ駆け寄り、心配そうに見守っていたぽそちゃん。眠る赤ちゃんの隣で顎を乗せて一緒に目を閉じたり、窓際でぴったり寄り添って休んだりと、常に“見守り役”のような存在だったといいます。大きな体から伝わる穏やかな空気感に、思わず胸が温かくなります。

成長した赤ちゃんは、ぽそちゃんのお腹を触ったり、抱きついたり、背中にもたれたりと完全に安心しきったご様子。ぽそちゃんも嫌がる素振りを見せることなく、ヘソ天になってお腹を見せたり、目を細めて静かに受け入れていたそうです。本当のきょうだいのような距離感に、思わず頬が緩んでしまいます♡

少しずつ深まっていく絆

冷蔵庫を一緒に覗き込んだり、ティッシュ遊びのそばで付き添っていたりと、ぽそちゃんはどんな場面でも赤ちゃんと同じ目線。赤ちゃんがぽそちゃんの頭を撫でたり、小さな手を差し出したりする姿からは、日々を重ねるごとに信頼関係が深まっていったことが伝わってきます。

最後には、ぽそちゃんの背中や体を枕代わりにしてリラックスする赤ちゃんの姿も。最初はぽそちゃんから寄り添う場面が多かったものの、成長するにつれて赤ちゃんの方から甘えるようになっていく変化には、胸を打たれずにはいられません。種族の壁を超えた“尊い成長記録”は、多くの人の涙を誘ったのでした。

投稿には「一生このままでいて欲しい…」「一緒に遊べる仲間がいて幸せそう♡」「幸せしかない動画なのになぜか涙出てきた」「純粋無垢同士が一緒にいるとただただ美しい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「poso556」では、ぽそちゃんとご家族が過ごす温かな日常が多数投稿されています。きょうだいのように寄り添う姿や、思わず笑顔になってしまう優しい時間に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「poso556」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。