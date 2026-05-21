取られるわけにはいかない…！絶対におもちゃを離さないワンコ、その表情を見てみると…あまりにも悪すぎる！？衝撃の表情が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう『悪い表情』を捉えた光景は記事執筆時点で23万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『絶対に取られたくない』おもちゃを離さない犬→顔を見てみると…あまりにも悪すぎる『衝撃の表情』】

おもちゃを離さない犬→顔を見てみると…

Xアカウント『@Mrsgreenkiwi91』に投稿されたのは、マルチーズ×チワワ「むぎ」ちゃん。

この日、飼い主さんと共に帰省されていたというむぎちゃんはお気に入りのボールで遊んでいたのだそう。

あまりにも悪すぎる『衝撃の表情』に反響

すると、そのボールをどうしても離したくなくなったようで…まさかの表情を浮かべたのだといいます。

小さなおててでボールをぎゅっと握るようにしながら、鼻を押し付けていたというむぎちゃん。上目遣いで飼い主さんのほうを見つめていたようなのですが…。

その目つきはまさに『迫真』『極悪』なんて表現がぴったりで、思わず飼い主さんも『目つきヤバすぎる』と笑わずにいられなかった模様。

ちなみにこのお写真は昨年の帰省時に撮影されたもの。今年の帰省中も…違うボールを同じように『悪い目つき』で死守していたというむぎちゃん。

普段の愛くるしいお顔立ちからは想像できない、まるで別犬のような表情を見せたむぎちゃんの可愛い行動は飼い主さんはもちろんのこと、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいｗシソンヌのじろうさんみがありますね」「すごいすき！」「こわいよ～」などのコメントが寄せられています。

普段の愛くるしい姿とのギャップに爆笑

現在4歳のむぎちゃん、普段はふわふわでぬいぐるみのように愛くるしいお顔立ちをされており、今回見せた衝撃の表情はまるで別犬のようなもの。

普段とのギャップもまたむぎちゃんのたくさんある魅力のひとつですね。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびとマイペースに暮らすむぎちゃんの日常は日々たくさんの癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Mrsgreenkiwi91」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。