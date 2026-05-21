ケーキを前にしたキャバリアが見せた、あまりにも分かりやすい“本気の表情”がTikTokで注目を集めています。その真剣すぎる姿は、多くの人を笑顔にしているようです。

話題の投稿は記事執筆時点で17万回以上再生され、「目が必死だｗ」「ガンギマリ犬で草」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カチューシャを被った犬に『美味しそうなケーキ』を出してみた結果…わかりやす過ぎる『表情』】

ケーキを見た瞬間…

TikTokアカウント「tyaori0822」に投稿されたのは、ケーキを前にしたキャバリアたちのお姿。この日、リボン風カチューシャを被ったワンコは、テーブルの向こう側にちょこんと座っていたといいます。隣にはシュシュのようなカチューシャを付けた子やチワワも並んでいたんだとか。

すると目の前にクマ型のケーキが差し出されるや否や、リボン風カチューシャ姿のワンコは目を限界まで見開き始めたそう。そのあまりにも必死なお顔を見て、思わず「カチューシャのせい？」という声が上がるひと幕も。周囲から笑い声が上がるのも納得のインパクトです。

対照的すぎるリアクション

隣にいたワンコたちは、穏やかな表情だったそう。一方でリボン風カチューシャ姿の子は、瞬きを忘れたようなお顔でケーキを凝視し続けていたのだとか。同じ空間にいながら、あまりにも対照的なリアクションがじわじわ笑いを誘います。

さらに興奮はどんどん高まっていったようで、ペロリと舌を出したり、よだれを垂らしてしまう場面も。撮影者さんたちから「よだれ、よだれ！」とツッコミが入るほど、食べたい気持ちが隠しきれなかったようです。

ついに我慢できず…？

その後もケーキを見つめ続けていたワンコでしたが、ついに少しずつ前へにじり寄っていったそう。そして我慢の限界を迎えたのか、お皿に顔を近づけてペロペロと舐め始めてしまったのだとか。周囲の人たちは大慌てで止めながらも、爆笑していたといいます。

制止されてもなお、首を伸ばしてケーキを追いかけようとする様子からは、食への情熱がひしひしと伝わってくるようでクスッと笑えます。最後まで視線の鋭さが一切緩まなかったことも相まって、“目がバッキバキ”になってしまうほどの食いしん坊ぶりが、多くの人を笑顔にしたのでした。

投稿には「本気度を感じますｗ」「食いしん坊さん可愛すぎる♡」「金曜日の仕事中の私やん」「右の子はえへへて感じなのに左ｗｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tyaori0822」では、ワンコとの日常をのぞくことができます。可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tyaori0822」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。