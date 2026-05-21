「これが彼をベンチに置かない理由だ」大谷リアル二刀流復活の日に先頭打者アーチで米ファン“最敬礼”「初球ホームランはえぐい」「やはりバケモノ」
大谷は投手として登板した試合で先頭打者アーチをかけた(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平は現地5月20日に敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。
【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン
初回に右中間席へ6試合ぶりとなる一発を放った。
試合の中で登板と打席を両方行う「二刀流」は4月22日のジャイアンツ戦以来4登板ぶり、復活の日にしっかりアーチをかけられるのが大谷だった。
試合開始直後の初球だった。相手先発ランディ・バスケスの甘く入った初球を捉えて、打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離398フィート（約121メートル）、角度39度と豪快な一発を放ち、試合直後の球場をどよめかせた。
最近は打撃不振も注目されていたが、自身の登板試合でしっかり結果を残してきたことには米ファンの間からも「これが彼をベンチに置かない理由だ」「やはりバケモノ」「初球ホームランはえぐい」と反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。