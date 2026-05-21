俳優のカルーセル麻紀が２１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では、気温が上がり梅雨を迎える高温多湿のこれからの時期に脳梗塞（こうそく）、心筋梗塞に注意が必要になってくることを受け、さらに第三の梗塞と言われる「足梗塞」にも注意が必要になってくることを特集した。

正式名称が「下肢閉塞性動脈硬化症」と呼ばれる「足梗塞」は、足の血管が詰まり、痛みを伴って歩行に支障を来す病気で日本国内では、高齢者を中心に、１００万人程度の患者がいるとされていることを番組は伝えた。

現在、８３歳のカルーセルは、かつて「足梗塞」を経験。スタジオで手術の末、克服した実体験を告白した。

その中で６８歳の時に足に異変を感じた時をパリの旅行中にショッピングしている時に、突然ふくらはぎが痛くなって歩けなくなり、さらにふくらはぎが見た目にもだらんと垂れ下がったという。

これにコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「痛いっていうんですけど。どんな痛みだったんですか？」と尋ねた。

カルーセルは「人の痛みってわからないんですけども」とし「まず最初、お尻がいわゆるケツペタが痛くなって。それで（スネをさすりながら）この筋が歩けないんです、もうガンガン痛くて」と明かすと玉川氏は「筋肉痛の痛みですか？」と聞くと、カルーセルは「歩けない痛み。だから、筋肉痛じゃないっていうのは分かるんですね。チクチクじゃない。ズキズキ、ガンガンガンガン痛い。ものすごい痛いですよ」と明かし「３年間我慢したんですね。病気だと思ってないから」と振り返った。

さらにパリでの痛みは「いきなりです」と明かしていた。