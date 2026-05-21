タレントのSHELLY（42）が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自転車の「青切符」制度について私見を述べた。

番組は開始から1カ月がたった自転車の青切符制度について取り上げた。

SHELLYは自転車の2人乗りについて、チャイルドシートに乗せての乗車が未就学児までとされていることに疑問を述べると「小1で自分の自転車に乗ってる子どもと“カルガモ”で学校行こうとかどっか行こうってなった時、大人は車道、子どもは歩道ってなったら、子どものことを見てるのも危ないし、子どもが例えば人にぶつかっちゃったりしたらって。まだ危なっかしいじゃないですか。この辺ってすごい微妙だなと思って」と語った。MCの山里亮太が「かなり形式的ですよね」と同意すると、SHELLYは「実体験に基づいてないルール作り」と制度設計に疑問を投げかけた。

また番組内で「歩道の草が自転車が走る場所まで伸びている。違反者を捕まえる前に自転車の道路整備をしてほしい」と視聴者の声が紹介されると、「ほんっとそう！」と深くうなずき、「ルール作りする人たちがまずは1カ月間自転車で通勤するっていうこと。ドライバー付きで仕事行くんじゃなくて、それを経験して欲しい」と主張していた。