BTS、5年ぶりに米3大音楽授賞式「AMA」出席決定！“大賞候補”で世界的スターらと競演

BTSが、アメリカ3大大衆音楽授賞式の一つである「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」（以下、「AMA」）に出席する。

5月20日（現地時間）、「AMA」の発表によると、BTSは25日17時、MGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される授賞式に参加する。

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彼らが「AMA」に直接出席するのは、2021年以来約5年ぶりとなる。

BTSは、5年ぶりに再び訪れる「AMA」で、再び大賞受賞に挑戦する。彼らは大賞にあたる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（Artist of the Year）」部門にノミネートされた。

バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガら、世界的ポップスター9組と競い合う。BTSは2021年、韓国歌手として初めて同賞を受賞し、世界音楽史に鮮烈な足跡を残した。

このほかにも、「Best Male K-Pop Artist」、「Song of the Summer」を含む計3部門にノミネートされた。「Song of the Summer」には、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が名を連ねた。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

BTSはこれまで、「AMA」でグループおよびソロ活動を通じて計12個のトロフィーを獲得している。2018年、「Favorite Social Artist」で初受賞を果たし、2020年まで3年連続で同部門を制した。2019年には「Tour of the Year」を受賞し、公演界においても圧倒的な影響力を証明した。

同年、「Favorite Duo or Group - Pop/Rock」を皮切りに、2022年までポップデュオ／グループ部門で4年連続受賞を達成。この部門の歴代最多受賞アーティストとしても名を残した。

2021年には、「Artist of the Year」、「Favorite Duo or Group」、「Favorite Pop Song」を席巻し、3冠を達成した。2022年には新設された「Favorite K-Pop Artist」の初代受賞者となり、さらに2025年には、RMが同部門でトロフィーを手にした。

なお、BTSは23〜24日、27〜28日の計4日間、アメリカ・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN LAS VEGAS」を開催する。

また、公演前後には「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」も実施される。これはコンサートと都市インフラを連携させたプロジェクトで、今年はラスベガス観光庁とのコラボレーションを通じ、さらに進化したプログラムを披露する予定だ。