【HI-METAL R ブルーティッシュドッグ】 予約開始：5月22日16時 10月 発送予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」を10月に発売する。5月22日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は22,000円。

本製品は、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」より、PS用に開発された高火力AT「ブルーティッシュドッグ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」で商品化するもの。

広い可動域、降着ポーズやパイロットの乗降を表現できる豊富なギミック類を踏襲しつつ、新規造形されたかかとの大型グライディングホイールやガトリングガン、アイアンクロー、そしてPRSPパックを搭載しているほか、カラーが変更された「フィアナ」が付属している。

「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」

サイズ：全高 約165mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体ガトリングガン用マガジン×2交換用左手首パーツ3種PRSPパックフィアナフィギュア一式（交換用手首パーツ左右・交換用頭部パーツ1種・フィギュア用台座）予備アンテナ

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※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。