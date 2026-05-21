白星が遠い。

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メジャーから日本球界に復帰した楽天の前田健太（38=写真）が昨20日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で今季5度目の先発。三回途中までに72球を要する苦しい投球で、4安打3四球、2失点でKOされ、またも今季初勝利を挙げることができなかった。

これで0勝2敗、防御率4.82。抜群の制球力がウリだったマエケンだが、計18回3分の2で13四球と苦しんでいる。

「日米のストライクゾーンの違いもあるにせよ、ストレートに自信がないのか、長打を警戒しすぎているのか、スライダー、スプリット頼みの配球で汲々とした投球になっている。ましてパ・リーグは力勝負の傾向が強いから、なおさら厳しいのが現状です」（楽天OB）

前田はメジャー移籍前、古巣の広島で9年間プレー、セ・リーグの野球には慣れ親しんでいる。そういえば前田を巡っては昨オフ、巨人も獲得に乗り出したといわれている。その巨人で田中将大、則本昂大が復活しているのを見ると、行き先を間違えた？

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一方、田中将大はなぜ楽天を去ったのか。当時はさまざまな憶測が飛び交ったが、「理由はカネじゃない」とは、楽天で田中とともにプレーした元本塁打王・山粼武司氏だ。本紙日刊ゲンダイで連載中のコラムでは、移籍直前に田中と交わしたやりとりを赤裸々に綴っている。●関連記事 【もっと読む】田中将大が楽天を去った本当の理由…退団から巨人移籍までに俺とした“3度の電話”の中身 も要チェックだ。