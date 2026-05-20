テレビ信州

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人懐っこい性格や愛らしい表情が人気のヤギ。今回登場したのはある意外な場所。そのワケとは？

「うメェ～、うメェ～」と草を食べる2頭のヤギ。実はこの場所…信州まつもと空港です。空港の管理事務所が4月から、ある目的のために放牧しています。

松本空港管理事務所　柴田洋二施設係長
「名前は茶色がひーちゃんで、こっちの白い方がまーちゃんです。食べる量はどっちもいっぱい食べてくれます」

伊那市の牧場から借りたというヤギ、まーちゃんとひーちゃん。草刈りを任せています。ヤギがいるのは、着陸する飛行機を誘導する進入灯がある場所。幅約2メートル、長さ800メートルほどで、これまで年2回、業者や職員が草刈りをしていました。業者に依頼すると費用は数百万円。2頭の草刈り「メェ～人」に頼むと、月2万円まで削減できます。1日に2回ほど水の交換やフンの片付けのため見回る必要がありますが、一定の成果を出しています。

さらにこんな効果も…。

松本市の親子
親「どうやって鳴く？」
子「めぇ～」
親「びっくりしました。でも全然最初この子は驚かなくて。草もあげていて。かわいかったね？」
子「かわいかった」
山形村から来た親子
「（息子は）本物のヤギは初めて見た。「めぇめぇ」「めぇめぇいたね。うれしいね」

ヤギたちは飛行機を見にやってきた親子の間で話題に。20日もヤギを見て喜ぶ子どもたちの姿がありました。

松本空港管理事務所　柴田洋二施設係長
「たまに見に来ると誰かしらがかまってくれているので、仕事しているかなとふと気になることはあるんですけど、草の量を見れば食べているなと思って満足しています。癒やされてくれたらとてもうれしいです。あと松本空港のこともこれで知ってくれたらとてもうれしいです」

2頭のヤギの任期は6月20日までの予定ですが、効果を検証して継続するか検討するとしています。