人懐っこい性格や愛らしい表情が人気のヤギ。今回登場したのはある意外な場所。そのワケとは？



「うメェ～、うメェ～」と草を食べる2頭のヤギ。実はこの場所…信州まつもと空港です。空港の管理事務所が4月から、ある目的のために放牧しています。



松本空港管理事務所 柴田洋二施設係長

「名前は茶色がひーちゃんで、こっちの白い方がまーちゃんです。食べる量はどっちもいっぱい食べてくれます」





伊那市の牧場から借りたというヤギ、まーちゃんとひーちゃん。草刈りを任せています。ヤギがいるのは、着陸する飛行機を誘導する進入灯がある場所。幅約2メートル、長さ800メートルほどで、これまで年2回、業者や職員が草刈りをしていました。業者に依頼すると費用は数百万円。2頭の草刈り「メェ～人」に頼むと、月2万円まで削減できます。1日に2回ほど水の交換やフンの片付けのため見回る必要がありますが、一定の成果を出しています。さらにこんな効果も…。松本市の親子親「どうやって鳴く？」子「めぇ～」親「びっくりしました。でも全然最初この子は驚かなくて。草もあげていて。かわいかったね？」子「かわいかった」山形村から来た親子「（息子は）本物のヤギは初めて見た。「めぇめぇ」「めぇめぇいたね。うれしいね」ヤギたちは飛行機を見にやってきた親子の間で話題に。20日もヤギを見て喜ぶ子どもたちの姿がありました。松本空港管理事務所 柴田洋二施設係長「たまに見に来ると誰かしらがかまってくれているので、仕事しているかなとふと気になることはあるんですけど、草の量を見れば食べているなと思って満足しています。癒やされてくれたらとてもうれしいです。あと松本空港のこともこれで知ってくれたらとてもうれしいです」2頭のヤギの任期は6月20日までの予定ですが、効果を検証して継続するか検討するとしています。