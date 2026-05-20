「草刈りは任せて！」空港の草は「うメェ!?」 働き者の2頭のヤギが大活躍！癒やしの存在にも…【長野】
人懐っこい性格や愛らしい表情が人気のヤギ。今回登場したのはある意外な場所。そのワケとは？
「うメェ～、うメェ～」と草を食べる2頭のヤギ。実はこの場所…信州まつもと空港です。空港の管理事務所が4月から、ある目的のために放牧しています。
松本空港管理事務所 柴田洋二施設係長
「名前は茶色がひーちゃんで、こっちの白い方がまーちゃんです。食べる量はどっちもいっぱい食べてくれます」
さらにこんな効果も…。
松本市の親子
親「どうやって鳴く？」
子「めぇ～」
親「びっくりしました。でも全然最初この子は驚かなくて。草もあげていて。かわいかったね？」
子「かわいかった」
山形村から来た親子
「（息子は）本物のヤギは初めて見た。「めぇめぇ」「めぇめぇいたね。うれしいね」
ヤギたちは飛行機を見にやってきた親子の間で話題に。20日もヤギを見て喜ぶ子どもたちの姿がありました。
松本空港管理事務所 柴田洋二施設係長
「たまに見に来ると誰かしらがかまってくれているので、仕事しているかなとふと気になることはあるんですけど、草の量を見れば食べているなと思って満足しています。癒やされてくれたらとてもうれしいです。あと松本空港のこともこれで知ってくれたらとてもうれしいです」
2頭のヤギの任期は6月20日までの予定ですが、効果を検証して継続するか検討するとしています。