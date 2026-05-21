コージーコーナー「Wシュー」期間限定で50％増量 価格据え置きで9日間限定販売
銀座コージーコーナーは、人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップし、5月23日から31日までの期間限定で全国の生ケーキ取扱店にて販売する。生クリーム入りホイップクリームを従来品比50％増量しながら、価格は据え置きとした。
【断面】ド〜ン！「Wシュー」ホイップクリーム50％増量
「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2種類を楽しめる定番商品。今回の期間限定仕様では、生クリーム入りホイップクリームを通常より50％増量し、渦巻き状に高く絞り出すことで、見た目にも存在感のあるボリューム感を実現した。さっくりと焼き上げたシュー皮の中に、ミルク感とコクのあるホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームを閉じ込め、クリームのおいしさをよりダイレクトに味わえる仕上がりとなっている。
今回のボリュームアップ企画は、これまでの利用への感謝と、より多くの人に商品を楽しんでほしいという思いから実施されるもの。価格は通年販売仕様と同じ320円（税込345円）に据え置かれ、期間中は通常仕様商品の販売を休止し、増量版のみを展開する。
販売期間は5月23日から31日までの9日間限定。全国の生ケーキ取扱店で販売されるが、北海道、九州地方、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県には生ケーキ取扱店がない。また、店舗によって発売日や取り扱い状況が異なる場合があり、品切れとなる可能性もある。
【断面】ド〜ン！「Wシュー」ホイップクリーム50％増量
「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2種類を楽しめる定番商品。今回の期間限定仕様では、生クリーム入りホイップクリームを通常より50％増量し、渦巻き状に高く絞り出すことで、見た目にも存在感のあるボリューム感を実現した。さっくりと焼き上げたシュー皮の中に、ミルク感とコクのあるホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームを閉じ込め、クリームのおいしさをよりダイレクトに味わえる仕上がりとなっている。
販売期間は5月23日から31日までの9日間限定。全国の生ケーキ取扱店で販売されるが、北海道、九州地方、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県には生ケーキ取扱店がない。また、店舗によって発売日や取り扱い状況が異なる場合があり、品切れとなる可能性もある。