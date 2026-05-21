¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÅì¤«¤é¤Î4·î¤Î¸¶ÌýÍ¢ÆþÎÌ¤Ï¡¢ËÇ°×Åý·×¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤­¤ë1979Ç¯°Ê¹ß¤ÇÃ±·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£