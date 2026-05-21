見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の20日に放送された第38回の平均世帯視聴率が14・8％（関東地区）だったことが21日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は8・2％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。千佳子のわずかな表情の変化に気づいたりんは…。一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってきて…。