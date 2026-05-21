【漢字クロスワードパズル】解けると楽しい！ □に入る漢字は？ 「境界の向こう側」がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・意□
・海□
・□出
・□部
ヒント：予想外の出来事などに関係する「境界の向こう側」を象徴する一字です。
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▼解説
空欄に「外」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・意外（いがい）
・海外（かいがい）
・外出（がいしゅつ）
・外部（がいぶ）
今回の正解は、内側ではない場所や物事の広がりを意味する「外」という漢字でした。旅行などで遠くへ行く「海外」や、ちょっとした用事で家を離れる「外出」など、移動に関する言葉としてもなじみ深いですね。また、予想を裏切る「意外」という熟語も、日常会話で頻繁に使われます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・意□
・海□
・□出
・□部
ヒント：予想外の出来事などに関係する「境界の向こう側」を象徴する一字です。
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正解：「外」正解は「外」でした。
▼解説
空欄に「外」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・意外（いがい）
・海外（かいがい）
・外出（がいしゅつ）
・外部（がいぶ）
今回の正解は、内側ではない場所や物事の広がりを意味する「外」という漢字でした。旅行などで遠くへ行く「海外」や、ちょっとした用事で家を離れる「外出」など、移動に関する言葉としてもなじみ深いですね。また、予想を裏切る「意外」という熟語も、日常会話で頻繁に使われます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)