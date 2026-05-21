【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはフランス生まれのデザート
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ひんやりとした口当たりの洋菓子、屋外で重宝する日よけの道具、そしてバスタイムを快適にするリフレッシュ用品という、異なる場面で使われる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□べ
ぱら□□
ばす□□と
ヒント：果汁などを用いたフランス生まれの冷たい洋菓子。直射日光を遮るために開いて使う大きな傘。そして、入浴する際にお湯に入れてリラックス効果を楽しむための塩を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そる」を入れると、次のようになります。
そるべ（ソルベ）
ぱらそる（パラソル）
ばすそると（バスソルト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、爽やかな味わいが魅力のひんやりデザート、日差しの強い季節の外出に欠かせない日除けアイテム、そして1日の疲れを癒やすバスタイムの愛用品を組み合わせました。共通する「そる」という響きが、優雅なひとときを演出する食文化から、夏の風景を彩る道具、さらに暮らしに潤いを与えるリラクゼーションの世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ひんやりとした口当たりの洋菓子、屋外で重宝する日よけの道具、そしてバスタイムを快適にするリフレッシュ用品という、異なる場面で使われる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぱら□□
ばす□□と
ヒント：果汁などを用いたフランス生まれの冷たい洋菓子。直射日光を遮るために開いて使う大きな傘。そして、入浴する際にお湯に入れてリラックス効果を楽しむための塩を思い浮かべてみてください。
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↓
↓
↓
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正解：そる正解は「そる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そる」を入れると、次のようになります。
そるべ（ソルベ）
ぱらそる（パラソル）
ばすそると（バスソルト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、爽やかな味わいが魅力のひんやりデザート、日差しの強い季節の外出に欠かせない日除けアイテム、そして1日の疲れを癒やすバスタイムの愛用品を組み合わせました。共通する「そる」という響きが、優雅なひとときを演出する食文化から、夏の風景を彩る道具、さらに暮らしに潤いを与えるリラクゼーションの世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)