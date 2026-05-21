フルモデルチェンジにも期待？

レクサスは2025年12月4日、コンパクトクロスオーバーSUV「UX300h」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。



今回の改良で、さらに魅力を高めた同車について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

「UX」シリーズは2018年にデビューし、「Creative Urban Explorer」をテーマに都会派クロスオーバーという新たなカテゴリーを切り開いてきました。

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当初は2リッターガソリンエンジンモデル「UX200」とハイブリッドモデル「UX250h」の2本立てでスタート。

2020年にはレクサス初のBEV（バッテリー電気自動車）「UX300e」が加わり、2023年12月のマイナーチェンジではハイブリッドモデルが「UX300h」に統合されるとともに、ボディ剛性の強化や足回りの味付け変更も実施されています。

現行の「UX300h」は、最新の「ダイナミックフォースエンジン」を採用した2リッターのガソリンハイブリッドシステムを搭載し、システム最大出力は198馬力を発揮します。

燃費はWLTCモードで最大26.3km／Lという優れた数値を達成しており、駆動方式は2WDとAWD（四輪駆動）から選択が可能です。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmで、トヨタ「カローラクロス」と同等の大きさに収まっています。住宅街や駐車場での取り回しにも対応しやすいサイズ感といえるでしょう。乗車定員は5名です。

安全装備については、プリクラッシュセーフティの精度向上などを盛り込んだ最新の予防安全パッケージ「Lexus Safety System+」を全グレードに標準装備としています。

今回の一部改良では、インテリアを中心に上質感の向上が図られました。新たに設定された「インテリアイルミパッケージ」は、64色から選択できるイルミネーションで室内を演出し、素材やデザインの質感をより際立たせます。

また、前席足元やフロントコンソールトレイ内部のイルミネーションの最大輝度が引き上げられ、夜間やトンネル内などの暗い環境でも手元や足元の視認性が向上するとしています。

上級グレード「version L」では、内装色に「ソリスホワイト」を選んだ場合、ルーフライニングの色が従来のホワイトからソリスホワイトへ変更されました。シート色と天井色が統一されることで、一体感のある室内空間が実現されています。

エクステリアでは、クリアな白を追求した新色「ホワイトノーヴァガラスフレーク」がversion Lと「version C」に追加設定されています。

グレード構成は3タイプで、ブラックのヘッドライトやシンプルな17インチホイールを備えるベーシックなversion C、スポーツシートやディンプル加工のステアリング＆シフトノブを装備するスポーティな「F SPORT」、装備を充実させたversion Lがラインナップされています。

販売価格（消費税込み）は、version Cが490万3000円から、F SPORTが534万1000円から、version Lが549万2000円からとなっています。

使い勝手が向上した最新のUX300hについて、SNS上にはさまざまなコメントが寄せられています。

「一部改良で64色イルミがついたり、内装の質感が上がったのは嬉しいアップデート」など、登場から8年を迎えながらも、欠かさぬ改良を評価する人が多いようです。

また、「レクサスのハイブリッドSUVが総額500万円台前半で狙えるのは、今の新車価格高騰の時代を考えるとかなりコスパ良い」「カローラクロスと同等サイズで全幅1840mmなら、日本の狭い道路やマンションの立体駐車場でも扱いやすくてベスト」など、価格とパッケージングのバランスを再評価する人も。

そのいっぽう、「やはり基本設計の古さは否めない。そろそろ次世代プラットフォームを採用した完全フルモデルチェンジに期待したい」「より新しくてコンパクトな『LBX』が出た今、UXの立ち位置が少し中途半端に感じる」など、次期モデルへの期待や、レクサスの新たなコンパクトSUVとして登場した「LBX」との競合を疑問視するコメントも見られました。

長らくラインナップされているUXですが、今後はフルモデルチェンジへの動向にも注目が集まります。