画像は「キングダムカム・デリバランスII」より

Warhorse Studiosは5月20日、開発中である2タイトルに関する情報を発表した。

発表されたのは、開発中とされる2本のタイトル。詳細は不明ながら、1本は「キングダムカム」シリーズの新作となるアドベンチャー作品、もう1本は「指輪物語」や「ホビットの冒険」の舞台となっている「中つ国（Middle-earth）」をテーマとしたオープンワールドRPG作品としている。

Warhorse Studiosは、「キングダムカム・デリバランス」シリーズで知られるチェコの開発スタジオ。「キングダムカム・デリバランス」シリーズは中世のボヘミア王国（現在のチェコ）を舞台としたオープンワールド作品シリーズで、当時のリアリズムに基づいたゲームシステムや壮大なストーリーテリングが魅力となっている。

現時点ではこれ以上の情報は明かされていないものの、Warhorse Studiosは「時が来たらさらなる情報をお伝えします」とコメントを出している。