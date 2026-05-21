「キングダムカム」シリーズ開発元、「指輪物語」の舞台“中つ国”テーマのオープンワールドRPGを発表Warhorse Studiosが公表。もう1本は「キンカム」アドベンチャー新作
画像は「キングダムカム・デリバランスII」より
Warhorse Studiosは5月20日、開発中である2タイトルに関する情報を発表した。
発表されたのは、開発中とされる2本のタイトル。詳細は不明ながら、1本は「キングダムカム」シリーズの新作となるアドベンチャー作品、もう1本は「指輪物語」や「ホビットの冒険」の舞台となっている「中つ国（Middle-earth）」をテーマとしたオープンワールドRPG作品としている。
Warhorse Studiosは、「キングダムカム・デリバランス」シリーズで知られるチェコの開発スタジオ。「キングダムカム・デリバランス」シリーズは中世のボヘミア王国（現在のチェコ）を舞台としたオープンワールド作品シリーズで、当時のリアリズムに基づいたゲームシステムや壮大なストーリーテリングが魅力となっている。
現時点ではこれ以上の情報は明かされていないものの、Warhorse Studiosは「時が来たらさらなる情報をお伝えします」とコメントを出している。
You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.- Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026
🗺️ An open world Middle-earth RPG.
⚔️ A new Kingdom Come adventure.
We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52