◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場して先発登板し、１回表に８号先頭弾を放つと、３回まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せる好発進を切った。

０・５ゲーム差の２位・パドレスとの３連戦３戦目。勝てば首位堅守、負ければ２位転落という一戦で、１回表先頭の１打席目は初球を捉えて先頭打者本塁打。メジャーのレギュラーシーズンの試合では初の登板日の先頭弾となる８号ソロで自らを援護した。

１点のリードを持って上がった１回裏のマウンド。先頭のタティスはフルカウントからスイーパーで投ゴロに打ち取った。２番のアンドゥハーには１１球粘られたが空振り三振。３番のシーツからも空振り三振を奪った。

２点リードとなった２回１死一、二塁の２打席目は中飛。飛距離３７５フィート（約１１４メートル）という惜しい当たりだった。２回裏も３者凡退で抑えた。３回も３者凡退。３回終了時点で５２球を投げ、４三振を奪うなど１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せている。

直近３試合の登板は、投手に専念して打順には入らなかったため、登板日に打席に入るのは４月２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦以来約１か月ぶり。久々のリアル二刀流でいきなりアーチを描いた。

この日が今季８試合目の登板。試合開始前の時点で３勝２敗、防御率０・８２の好成績をマークしていた。この試合で６回を投げきると再び規定投球回に到達し、防御率１・８２でリーグトップのサンチェス（フィリーズ）を抜いて再び防御率トップに浮上する可能性も高い。

前回登板の１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、７回で今季最多の１０５球を投げ、４安打無失点、８奪三振の好投を見せて、４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目をつかんだ。打撃の状態も上がってきており、１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦から出場した試合では６試合連続で安打を放ち、１６日（同１７日）の敵地・エンゼルス戦から４試合連続でマルチ安打をマークしている。