末澤誠也、『東京カレンダー』特別増刊表紙飾る ラグジュアリーなホテルでの1日を体現
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、きょう21日発売の『東京カレンダー』7月号特別増刊（東京カレンダー）の表紙を飾った。単独では初の登場となる。
【写真】振り返り姿が美しい…！通常版の表紙は西野七瀬
舞台は「メズム東京、オートグラフ コレクション」の客室「chapter 3」。朝の目覚めからワインタイム、身支度まで、ラグジュアリーなホテルでの1日を体現した。新生・Aぇ! groupへの想いも掲載されている。
通常版では、『「手土産」の極意』と題し、同誌初となる一冊丸ごと「手土産」を大特集を掲載。「ストーリーのある手土産」や「名店の看板」、「新作の手土産」など、ビジネスが好転する“戦略的な贈り物”、126品の真価に迫る。
表紙を飾ったのは、同誌5回目となる西野七瀬。「フレンチ」と「栗」をキーワードに、おもてなしを提案した。撮影の舞台は正統派フレンチ『アピシウス』。西野の笑顔を引き出した和栗の手土産も紹介されている。映画『免許返納!?』（6月19日公開）で共演した俳優陣とのエピソードも必見だ。
【写真】振り返り姿が美しい…！通常版の表紙は西野七瀬
舞台は「メズム東京、オートグラフ コレクション」の客室「chapter 3」。朝の目覚めからワインタイム、身支度まで、ラグジュアリーなホテルでの1日を体現した。新生・Aぇ! groupへの想いも掲載されている。
通常版では、『「手土産」の極意』と題し、同誌初となる一冊丸ごと「手土産」を大特集を掲載。「ストーリーのある手土産」や「名店の看板」、「新作の手土産」など、ビジネスが好転する“戦略的な贈り物”、126品の真価に迫る。
表紙を飾ったのは、同誌5回目となる西野七瀬。「フレンチ」と「栗」をキーワードに、おもてなしを提案した。撮影の舞台は正統派フレンチ『アピシウス』。西野の笑顔を引き出した和栗の手土産も紹介されている。映画『免許返納!?』（6月19日公開）で共演した俳優陣とのエピソードも必見だ。