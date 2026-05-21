グラビアアイドルの秋田そな（21）が21日までにインスタグラムを更新。イチゴ狩りの様子を公開した。

「だいぶ前のなんだけど！ いちご狩り最高でちた」とイチゴのスタンプをたくさん使って報告した。

大きな犬がデザインされたグレーのセーターに、茶色のパンツルック。イチゴ農園の中で座り、大きなイチゴをほおばって上目遣いのカメラ目線を見せる姿などもアップし「去年よりいちご狩り行けなかったけど、沢山食べたから後悔は無し！」と満喫したことを伝えた。「イチゴちゃんだーいすき」とキスショットも披露した。

さらに別の投稿では、白いビキニ水着姿で谷間もあらわなショットを公開。「全国のカラオケDAMがあるお店で秋田そなのグラカラ配信がされます 配信は、夏（8月予定）からです」と伝え、「カラオケは好き〜？？ 是非カラオケDAMで私のグラカラ映像を背景に沢山歌ってください」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「可愛くて最強」「ちょーキュート」「どれもいい顔している」「上目遣いズルイ！可愛い！」「あざとレベル高過ぎ」「すーぱーかわいくてずるい」「お洋服可愛い」「いちごになりたい」などのコメントが寄せられている。

秋田は秋田・横手市出身。「農家の娘」と公言し、農作業を行う様子などもSNSで投稿している。芸能界入り前には学童指導員の経験も持つ。25年11月にグラビアデビュー。4月10日には2ndDVD「初恋ソナタ」を発売。趣味は一人旅、温泉巡り。特技はお菓子づくり。身長162センチ。スリーサイズはB89−W60−H91センチ。血液型B。