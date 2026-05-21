ＳＯＭＰＯは逆行安、今期純利益２割減予想で見切り売り優勢に

ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>は逆行安となっている。同社は２０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比２３．４％減の４９００億円になる見通しを示した。前期の純利益は計画に対して上振れして着地したものの、今期の減益予想幅の大きさが嫌気され、見切り売りを促した。



前期は自動車保険や火災保険の商品改定による効果とともに、自然災害の減少も奏功し、純利益は前の期比２．６倍の６４００億８６００万円と過去最高となった。自然災害発生損については平年の水準並みへの回帰を想定して今期の計画を立てており、前期比では純利益が減少する見通しとなった。今期の年間配当予想は前期比５０円増配の２００円。取得総数１７００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．９０％）、取得総額６９０億円を上限とする自社株買いの実施も発表した。取得期間は６月２日から１１月１８日までとする。



出所：MINKABU PRESS