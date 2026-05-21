MF長南開史(柏)は「このままじゃ柏に帰れない」。日中決勝は「個で圧倒」目指す
5月5日に開幕したAFC U17アジア杯サウジアラビア2026は22日に決勝戦を迎える。
19日の準決勝でU-17ウズベキスタン代表を1-1からのPK戦で下したU-17日本代表は翌20日にジェッダ市内でのトレーニングを実施。出場時間の長い選手たちはグラウンドに出ずにリカバリーに努める一方、出番の少ない選手たちがグラウンドで精力的に汗を流した。
その中に、MF長南開史(柏)の姿もあった。
長南はグループステージ第2節のU-17中国代表戦に先発出場するも、そこで負傷。元々ケガ明けで帰ってきたところで再び負傷離脱という不運な流れになってしまっていた。
幸いにも軽傷だったため、大会期間中での復帰を目指してリハビリに励んでおり、チームトレーニングから離れて黙々とメニューをこなす日々が続いた。準決勝前からはかなり回復しており、「ウズベキスタン戦も一応出られる状態ではあった」と、かなり仕上がってきていた。
この準決勝前には「まだ少し怖さがある」という話もしていた長南だが、他の選手と同じメニューをフルでこなしたこの日の練習後には「怖さも抜けて、もう自分的にはできる自信があるという感じです」と、あとは小野信義監督の決断を待つのみという状態に戻していることを明かしつつ、強い決意を語った。
「決勝、やっぱりみんなが必死に繋いでくれたんで、いやこのままじゃ柏に帰れない。もうちょっと活躍しないといけないし、点かアシストを目指したいと思います」
昨年のU-17ワールドカップに飛び級で出場している長南は、本来なら世代の軸となる選手。負傷前は「自分が引っ張っていきたい」と、その自負も語っていただけに、ピッチの外から仲間を見守る時間は、より感じるものがあったようだ。
特に厳しい展開に陥った中で起死回生のPK勝ちに至った準決勝の展開については「グッとくるものがありました。誰一人として諦めてなかったんで」と、仲間たちの奮闘に感動。「あの試合の中でみんなが得るモノがあったし、自分も外から観ていて『もっとやらないとな』というのを感じました」と言う。
またその試合ではMF恒吉良真(名古屋U-18)が負傷退場を余儀なくされるアクシデントもあった。その思いを背負って戦う覚悟も当然ある。
「良真(恒吉)が一番悔しいと思うんで、みんなが『良真のためにも』というのは思っているし、自分も良真のことも考えながら戦いたい」
決勝の相手であるU-17中国代表についてはグループステージで対戦済みなだけに、情報もあれば、対峙する相手の感覚もあり、「個の力のあるチーム」と評するが、だからこそ「こっちも個で圧倒してアジアで優勝したい」と意気込む。
特にウイングバックを担う選手としてタッチライン際の攻防は譲れない部分だ。
「去年のU-17ワールドカップでポルトガルのウイングとかと対戦した経験もあるので、やっぱり世界へ行くためには、そこで圧倒して勝たないといけない。楽しみな試合です」
日本と中国の決勝戦は22日20時(日本時間26時)から膜を開ける。アジア王者を懸けての“日中戦”で、日本の真打ちがその力を見せ付ける。
(取材・文 川端暁彦)
19日の準決勝でU-17ウズベキスタン代表を1-1からのPK戦で下したU-17日本代表は翌20日にジェッダ市内でのトレーニングを実施。出場時間の長い選手たちはグラウンドに出ずにリカバリーに努める一方、出番の少ない選手たちがグラウンドで精力的に汗を流した。
その中に、MF長南開史(柏)の姿もあった。
幸いにも軽傷だったため、大会期間中での復帰を目指してリハビリに励んでおり、チームトレーニングから離れて黙々とメニューをこなす日々が続いた。準決勝前からはかなり回復しており、「ウズベキスタン戦も一応出られる状態ではあった」と、かなり仕上がってきていた。
この準決勝前には「まだ少し怖さがある」という話もしていた長南だが、他の選手と同じメニューをフルでこなしたこの日の練習後には「怖さも抜けて、もう自分的にはできる自信があるという感じです」と、あとは小野信義監督の決断を待つのみという状態に戻していることを明かしつつ、強い決意を語った。
「決勝、やっぱりみんなが必死に繋いでくれたんで、いやこのままじゃ柏に帰れない。もうちょっと活躍しないといけないし、点かアシストを目指したいと思います」
昨年のU-17ワールドカップに飛び級で出場している長南は、本来なら世代の軸となる選手。負傷前は「自分が引っ張っていきたい」と、その自負も語っていただけに、ピッチの外から仲間を見守る時間は、より感じるものがあったようだ。
特に厳しい展開に陥った中で起死回生のPK勝ちに至った準決勝の展開については「グッとくるものがありました。誰一人として諦めてなかったんで」と、仲間たちの奮闘に感動。「あの試合の中でみんなが得るモノがあったし、自分も外から観ていて『もっとやらないとな』というのを感じました」と言う。
またその試合ではMF恒吉良真(名古屋U-18)が負傷退場を余儀なくされるアクシデントもあった。その思いを背負って戦う覚悟も当然ある。
「良真(恒吉)が一番悔しいと思うんで、みんなが『良真のためにも』というのは思っているし、自分も良真のことも考えながら戦いたい」
決勝の相手であるU-17中国代表についてはグループステージで対戦済みなだけに、情報もあれば、対峙する相手の感覚もあり、「個の力のあるチーム」と評するが、だからこそ「こっちも個で圧倒してアジアで優勝したい」と意気込む。
特にウイングバックを担う選手としてタッチライン際の攻防は譲れない部分だ。
「去年のU-17ワールドカップでポルトガルのウイングとかと対戦した経験もあるので、やっぱり世界へ行くためには、そこで圧倒して勝たないといけない。楽しみな試合です」
日本と中国の決勝戦は22日20時(日本時間26時)から膜を開ける。アジア王者を懸けての“日中戦”で、日本の真打ちがその力を見せ付ける。
(取材・文 川端暁彦)