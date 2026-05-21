「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、東京センチュリー<8439.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２１日の東京市場で、東京センチュは３日続伸。１１日に公表した２７年３月期通期の連結業績予想で、純利益を前期比１０．５％増の１２３０億円としていることや、年間配当を前期比１０円増配の９０円としていることが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。



また、同日にあわせて発表した中期経営計画で、最終年度となる３１年３月期の純利益目標を２０００億円に設定していることも材料視されているもよう。「バリューチェーンの拡大」「グローバル展開の加速」「外部資本の活用」といった３つの成長戦略を掲げている。



出所：MINKABU PRESS