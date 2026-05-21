5月23日放送の「新・鉄道ひとり旅」第274回は、近鉄けいはんな線をぶらり！旅鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も274回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。

274回目の舞台は、大阪府と奈良県を走る「近鉄けいはんな線」。近鉄で一番新しい路線で、長田駅（大阪府）〜学研奈良登美ヶ丘駅（奈良県）までの18.8kmを結びます。沿線には、歴史ある名所や、鉄道ファン必見のウォッチングスポットが多数点在しています。

旅をスタートする長田駅は、大阪メトロ中央線と相互直通運転をしているのが特徴です。近鉄の運転手さんと交代した電車でしゅっぱーーーつ。

吉田（よした）駅では不思議な電車の写真が撮れたり、駅最寄りのラグビーの聖地・花園ラグビー場を目指しブラブラします。桜も咲いていて旅日和。

新石切駅では上チラ電車を見ながら、地元で「石切さん」の名で親しまれる石切劔箭神社を参拝します。



生駒駅では、近鉄奈良から大阪メトロの様々な電車が行き来するのが見られるウォッチングスポットを発見！パシャパシャ、撮影スポットとしても良き場所です。

学研北生駒駅では、高山サイエンスタウン方面に向かい歩いていると、電車の音が・・・音に吸い寄せられるように吉川さんが向かいます。

名所もあり、電車のウォッチングスポットもたくある路線です。さらに、驚きの出会いもあり良い旅となりました。

スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での274話の初回放送は、2026年5月23日(土)夜10時からです。お楽しみに。

（写真：鉄道ひとり旅・鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部

（旅とおでかけ！鉄道チャンネル）