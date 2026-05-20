高齢者施設とは？種類や入所条件、選び方のポイントをわかりやすく解説

高齢者施設は、介護や医療の必要性、生活環境の変化などに応じて、高齢の方が安心して生活を続けるための住まいや支援の場です。ただし、高齢者施設とひと口にいっても、その種類や役割、入所条件、受けられるサービスの内容は施設ごとに大きく異なります。そのため、名称だけで判断するのではなく、それぞれの特徴を理解したうえで、本人の状態や希望に合った施設を選ぶことが大切です。この記事では、高齢者施設の基本的な考え方から主な種類と特徴、入所条件や利用の流れ、施設選びで確認したいポイントまでを解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

高齢者施設とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

高齢者施設は、加齢や病気、障害などにより自宅だけでの生活が難しくなった方を支えるための住まいやサービスの場です。高齢者施設を理解するうえでは、まず施設がどのような役割を担っているのかを知り、そのうえで介護保険施設と民間施設の違い、さらに施設全体の大まかな種類を整理しておくことが大切です。

高齢者施設の役割と目的

高齢者施設の大きな役割は、高齢の方がその人らしい生活をできる限り続けられるように支えることです。自宅での生活が難しくなった場合でも、住まいの場を確保し、食事や入浴、排泄などの日常生活の支援、必要に応じた介護や医療との連携を行うことで、安心して暮らせる環境を整えます。

また、高齢者施設は本人を支えるだけでなく、家族の介護負担を軽減する役割も担っています。介護を家庭だけで抱え込むことが難しい場合に、専門職が関わることで、本人の安全や健康を守りながら、家族にとっても無理の少ない生活を実現しやすくなります。施設によっては、長期的な入居を前提とするものもあれば、在宅復帰を目指して一定期間支援を行うものもあり、その目的は一様ではありません。

介護保険施設と民間施設の違い

高齢者施設は、大きく分けると介護保険制度に基づいて運営される施設と、民間事業者が運営する施設に分けて考えることができます。介護保険施設は、公的な制度の枠組みのなかで位置付けられており、入所対象や提供されるサービス、職員配置などに一定の基準があります。代表的なものには、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などがあります。

一方、民間施設には、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などがあり、施設ごとにサービス内容や設備、費用、入居条件が大きく異なります。より自由度が高く、見守り中心の住まいから介護付きの施設まで幅がありますが、そのぶん内容をよく確認することが重要です。

高齢者施設の大まかな分類

高齢者施設は、大まかにみると、下記のように分けられます。

介護が必要な方を対象とする施設

リハビリや在宅復帰を支援する施設

医療的ケアが必要な方に対応する施設

より自立した高齢の方が生活支援を受けながら暮らす施設

例えば、常時介護が必要な方に向く施設もあれば、退院後の在宅復帰を目指して一定期間入所する施設、医療依存度が高い方を受け入れる施設、安否確認や生活相談を受けながら住む住宅型の施設もあります。

このように、高齢者施設は高齢だから入る場所とひとまとめにできるものではなく、介護の必要度や医療の必要性、本人の生活希望によって適した種類が変わります。施設選びでは、費用や立地だけでなく、どの程度の介護が受けられるのか、医療対応は可能か、長く住み続けられるかといった視点で整理することが大切です。

高齢者施設の主な種類と特徴

高齢者施設にはさまざまな種類があり、入居の目的や対象となる方の状態、受けられるサービスの内容がそれぞれ異なります。ここでは、高齢者施設の主な種類と、それぞれの特徴について解説します。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方が長期的に入所するための施設です。主に要介護3以上の方が対象となり、食事、入浴、排泄などの日常生活全般にわたる介護を受けながら生活します。公的な介護保険施設のひとつであり、ほかの施設に比べて費用負担を抑えやすい点が特徴です。

一方で、入所希望者が多く、地域によっては待機期間が長くなることがあります。また、医療体制は病院ほど手厚いわけではないため、常時高度な医療管理が必要な方には向かない場合があります。長期的な生活の場として利用されることが多く、介護を中心に安定した生活を支える施設といえます。

参照：『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（厚生労働省）

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、病状が安定している方が、在宅復帰を目指してリハビリや介護を受けるための施設です。病院を退院した後、すぐに自宅へ戻ることが難しい場合などに利用されることが多く、医師や看護師、リハビリ職などが関わりながら心身の機能回復を支援します。ただし、介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設であるため、入所期間は約3～6ヶ月と短期間です。

参照：

『介護老人保健施設』（厚生労働省）

『介護老人保健施設（老健）とは』（健康長寿ネット）

介護医療院

介護医療院は、長期にわたり医療と介護の両方が必要な高齢の方を対象とする施設です。日常的な介護に加え、医療的な管理や看取りへの対応も含めて支援を行う点が特徴で、より医療依存度が高い方にも対応しやすい施設といえます。

参照：『介護医療院』（厚生労働省）

有料老人ホーム

有料老人ホームは、民間事業者が運営する高齢の方向けの居住施設です。食事の提供、介護、家事、健康管理などのサービスのうち、少なくともひとつ以上を提供している施設がこれに含まれます。介護付き、住宅型、健康型など複数の類型があり、受けられるサービスや入居条件、費用は施設によって大きく異なります。

参照：『有料老人ホームの現状と課題について』（厚生労働省）

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢の方が安心して住めるよう、バリアフリー構造を備え、安否確認や生活相談サービスを提供する住宅です。基本的には住まいの性格が強く、介護施設そのものではありません。そのため、必要な介護サービスは外部の訪問介護や訪問看護などを組み合わせて利用することが一般的です。

参照：『サービス付き高齢者向け住宅について』（厚生労働省）

グループホーム

グループホームは、認知症のある高齢の方が少人数で共同生活を送りながら、介護や日常生活の支援を受ける施設です。家庭に近い環境のなかで、できることは自分で行いながら生活することを大切にしており、認知症の進行を緩やかにし、落ち着いた暮らしを支えることが目的とされています。

参照：『グループホームの概要』（厚生労働省）

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、より低額な料金で入所できる高齢の方向けの施設で、身寄りがない方や、家庭環境や住宅事情などにより自宅での生活が難しい方を支える役割を持っています。食事の提供や生活支援を受けながら暮らせる点が特徴で、一般的には自立度がより高い方が対象です。

参照：『養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要』（厚生労働省）

養護老人ホーム

養護老人ホームは、経済的な理由や家庭環境などにより、自宅で生活することが難しい方を入所させるための施設です。介護を主な目的とする施設ではなく、環境上の理由や生活上の困難を抱える高齢の方を福祉的に支援する役割が大きい点に特徴があります。

参照：『養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要』（厚生労働省）

高齢者施設への入所条件と利用の流れ

高齢者施設を検討する際には、施設の種類ごとの特徴だけでなく、どのような方が利用対象となるのか、入所までにどのような手続きが必要なのかを理解しておくことが大切です。ここでは、入所条件の違いと、入所までの基本的な手続きの流れについて解説します。

入所条件の違い

高齢者施設の入所条件は、施設の種類によって異なります。介護の必要度が重視される施設もあれば、認知症の有無や医療的ケアの必要性、経済状況や家庭環境などが入所判断に関わる施設もあります。施設ごとの違いを理解するためには、まず大まかな対象者を整理しておくことが大切です。主な施設の入所条件をまとめると、以下のようにまとめられます。

施設の種類 主な入所対象 特徴

特別養護老人ホーム 原則要介護3以上の方 常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方が長期的に入所する施設

介護老人保健施設 要介護認定を受けた方 病状が安定しており、在宅復帰に向けたリハビリや介護を受ける施設

介護医療院 長期療養が必要な要介護者 介護とあわせて医療的な管理が必要な方に対応する施設

有料老人ホーム 施設ごとに異なる 自立した方を対象とする場合もあれば、介護が必要な方を受け入れる場合もある

サービス付き高齢者向け住宅 主に高齢の方全般 バリアフリー住宅で、安否確認や生活相談を受けながら生活できる

グループホーム 認知症の診断を受けた方 少人数で共同生活を送りながら支援を受ける施設

軽費老人ホーム より自立した高齢の方 家庭環境や住宅事情などにより自宅生活が難しい方を支える施設

養護老人ホーム 環境上・経済上の理由で在宅生活が難しい方 福祉的な支援を目的とした施設

このように、施設によって対象者や役割は異なります。入所を検討する際は、空き状況だけでなく、本人の介護度や医療の必要性、認知症の有無、生活状況がその施設の条件に合っているかを確認することが大切です。

入所までの基本的な手続きの流れ

高齢者施設への入所までの流れは施設ごとに異なりますが、一般的には次のような手順で進みます。

手順 内容

手順1：情報収集・相談 まずは、本人の状態や家族の希望に合う施設を探します。受けられるサービスの内容、費用、医療対応の可否などを確認し、公的な介護保険施設であればケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村の窓口に相談します。民間施設の場合は、施設へ直接問い合わせることもあります。

手順2：見学・面談 候補が見つかったら、実際に施設を見学し、設備や雰囲気、職員の対応、入所後の生活を具体的に確認します。必要に応じて面談が行われ、本人の状態や家族の意向も共有します。

手順3：申し込み・審査 入所を希望する施設が決まったら、必要書類をそろえて申し込みを行います。施設側は、本人の介護度や医療面、生活状況などを踏まえて受け入れの可否を判断します。特別養護老人ホームのように希望者が多い施設では、待機となることもあります。

手順4：契約・入所準備 入所が決まった後は、契約内容や利用料、提供サービスの範囲、退去条件などについて説明を受け、契約を結びます。そのうえで入所日を調整し、必要な持ち物や生活用品などを準備します。

特に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、月額費用だけでなく、入居一時金、生活支援費、外部サービスの利用料などがかかる場合もあります。そのため、契約前に費用の内訳をよく確認するようにしましょう。

高齢者施設の選び方のポイント

高齢者施設を選ぶ際には、施設の名称や空き状況だけで決めるのではなく、本人の心身の状態や今後の生活を見据えて検討することが大切です。ここでは、高齢者施設を選ぶ際に確認しておきたい主なポイントを解説します。

要介護度に合っているか

高齢者施設を選ぶうえでまず確認したいのは、本人の要介護度にその施設が合っているかという点です。施設によって入所対象は異なり、要介護度が高い方を主に受け入れる施設もあれば、より自立した方を対象とする施設もあります。そのため、名称だけで判断するのではなく、現在の介護度で入所できるか、入所後に必要な支援を受けられるかを確認することが大切です。

医療ニーズに対応できるか

高齢者施設を選ぶ際には、介護だけでなく、必要な医療的ケアに対応できるかも重要なポイントです。例えば、服薬管理だけでよいのか、インスリン注射や経管栄養、たん吸引、在宅酸素、褥瘡処置などが必要なのかによって、適した施設は変わります。施設によっては、日常的な健康管理はできても、医療依存度が高い方への対応が難しい場合があります。

費用とサービス内容のバランスが取れているか

高齢者施設を選ぶときは、費用の安さだけで決めるのではなく、支払う金額に対してどのようなサービスが含まれているのかを確認することが大切です。月額利用料のなかに食費や管理費、生活支援費が含まれている場合もあれば、介護サービス費や医療費、おむつ代、レクリエーション費などが別途必要になる場合もあります。

立地や面会のしやすさも考慮する

高齢者施設は、入所したら終わりではなく、その後も本人と家族の生活が続いていく場所です。そのため、施設の立地や面会のしやすさも重要なポイントです。自宅から遠すぎると、家族が訪れにくくなり、本人にとっても孤立感につながることがあります。反対に、家族が通いやすい場所にある施設であれば、面会や必要な支援がしやすく、入所後の安心感にもつながります。

まとめ

高齢者施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、さまざまな種類があります。それぞれ対象となる方や役割が異なり、介護の必要度、医療ニーズ、費用、生活環境によって適した選択肢は変わります。入所を検討する際には、施設の種類や空き状況だけでなく、本人の状態に合っているか、必要な医療や介護に対応できるか、費用とサービス内容のバランスが取れているか、家族が関わりやすい環境かといった点を総合的に確認することが大切です。高齢者施設は、単に入所する場所ではなく、これからの生活の質を左右する大切な選択肢です。本人と家族が納得できる形で選ぶためにも、情報を整理しながら慎重に検討していくことが重要です。

参考文献

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（厚生労働省）

『介護老人保健施設』（厚生労働省）

『介護医療院』（厚生労働省）

『有料老人ホームの現状と課題について』（厚生労働省）

『グループホームの概要』（厚生労働省）

『サービス付き高齢者向け住宅について』（厚生労働省）

『養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要』（厚生労働省）

『介護老人保健施設（老健）とは』（健康長寿ネット）