開催：2026.5.21

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 8 - 4 [メッツ]

MLBの試合が21日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するメッツの先発投手はザック・ソーントンで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-0 NYM

2回表、6番 ブレット・バティ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 3-1 NYM

2回裏、9番 キーバート・ルイーズ 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-1 NYM

3回表、3番 フアン・ソト 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 WSH 4-2 NYM

6回裏、6番 デーレン・リレ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 5-2 NYM、8番 ナシーム・ヌネス 初球をスクイズ成功でナショナルズ得点 WSH 6-2 NYM

8回表、3番 フアン・ソト 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 WSH 6-4 NYM

8回裏、7番 ジェーコブ・ヤング 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 8-4 NYM

試合は8対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はメッツのザック・ソーントンで、ここまで0勝1敗0S。ナショナルズのアルバレスにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 10:08:13 更新