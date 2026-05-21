開催：2026.5.21

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 2 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が21日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。

タイガースの先発投手はドルー・アンダーソン、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

7回裏、5番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 1-0 CLE

9回表、8番 パトリック・ベイリー 7球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 DET 1-1 CLE

10回表、1番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでガーディアンズ得点 DET 1-2 CLE、2番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 DET 1-3 CLE

10回裏、7番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-3 CLE

試合は2対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのコリン・ホルダーマンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はタイガースのタイラー・ホルトンで、ここまで0勝4敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗16Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 10:28:15 更新