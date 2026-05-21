開催：2026.5.21

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 1 - 9 [ブレーブス]

MLBの試合が21日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。

マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

1回裏、3番 エリベルト・エルナンデス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 1-0 ATL

2回表、7番 オースティン・ライリー 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでブレーブス得点 MIA 1-3 ATL

6回表、3番 マット・オルソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 1-4 ATL、4番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 1-5 ATL、5番 ドミニク・スミス 12球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 MIA 1-8 ATL

8回表、5番 ドミニク・スミス 6球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでブレーブス得点 MIA 1-9 ATL

試合は1対9でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで7勝3敗0S。負け投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで2勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 10:32:16 更新