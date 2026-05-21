【ライブレポート】LiSAアリーナツアーファイナルをミニオンが祝福！国内ホールツアーが決定

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LiSAが、ソロデビュー15周年を記念した約1年半ぶりのアリーナツアー3都市6公演を完遂した。

アリーナツアーファイナルとなる名古屋・クロコくんホール公演には、ミニオンが駆け付けド派手に祝福。

また、10月から全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』の開催が決定した。

■LiSAが映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹き替えキャスト決定をサプライズ発表

LiSAは、2026年の年始に4月20日から突入するソロデビュー15周年イヤーを祝う15の企画を発表。4月17日からは全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO)』を開催し、6月には2年ぶりとなるアジアツアーの開催、そして9月にはLiSA史上初となる、ヨーロッパ＆UKツアーが開催される等、ソロデビュー15周年に向けての盛り上がりが最高潮になるなか、3年半ぶりとなる7枚目のフルアルバム『LACE UP』を発売しオリコンデイリーアルバムランキング1位、ウィークリーランキング4位を獲得。5月8日には劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」を配信リリースした。

そんなLiSAが、5月20日の名古屋・クロコくんホール公演にて約1年半ぶりのアリーナツアー『LiVE is Smile Always～15～』の3都市6公演を完走し、8月7日から全国公開される『ミニオンズ』シリーズ待望の最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストを務めることが決定。10月から17ヵ所19公演となる全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』の開催が決定となった。

約1年半ぶりに行われたアリーナツアー『LiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO)』中にソロデビュー15周年イヤーを迎え、ファイナルとなった5月20日の名古屋・クロコくんホール公演。ペンライトに埋め尽くされた会場は今か今かとLiSAの登場を心待ちにしており、ステージ中央には天井から吊るされた巨大なイチゴのオブジェが「iCHiNiTSUiTE GO」の意味を背負いファンの期待が高まる。

客席の照明が落ちると会場はピンク色に染まり、ゆっくりとイチゴのオブジェがステージへと降りていく。不意にオブジェの下から逆光に照らされたLiSAのシルエットが浮かび上がり、LiSAが登場する。最高の1日を約束するように冒頭から「best day, best way」を歌い上げ、「Rising Hope」「oath sign」「crossing field」「紅蓮華」「ADAMAS」といったアニメ主題歌をはじめ、5月8日に公開になったばかりの劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」、4月15日にリリースになったばかりの「LACE UP」のリードトラック「DECOTORA 15」など、アンコール含めて全22曲を5種類の衣装で披露した。

そしてアンコール1曲目の「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」歌唱中にはミニオンズがサプライズ登場。8月7日から全国公開される『ミニオンズ』シリーズ待望の最新作映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストをLiSAが務めることがファンの目の前で発表となった。

熱狂的なミニオンファンであることを長らく公言し、『ミニオンズ』（2015年）、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）、『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）でも吹き替えキャストとして参加するなど、もはやミニオン・ファミリーのひとりとしても欠かせない存在のLiSAだが、パフォーマンス中にLiSAに向かってミニオン語で何やら話しかけ始めるジェームズとヘンリー。「ダイフクー！」と連呼するミニオンズに会場からも笑いが。LiSAが「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAにこっそり耳打ち。するとLiSAから、ミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演決定がサプライズ発表された。

予想外のサプライズ発表に会場からは驚きの声が上がる中、LiSAもミニオンズとハイタッチを交わしつつ、「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！ しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！ 頑張りますね！」と笑顔で報告。

ミニオンズがライブに参戦しLiSAを祝福したのは、2022年4月の武道館でのワンマンライブでの『ミニオンズ フィーバー』の発表以来となる。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版ではミニオンの相手役となる“ハリウッド女優”を演じる。ミニオン愛溢れるLiSAがシリーズ最新作ではどのように魅せてくれるのか期待が高まる。

さらに今年10月から17ヵ所19公演となる全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』の開催が決定となり、15周年のさらなる盛り上がりが決定しファンからは歓喜の声が上がる。「今日という日をきっかけに、ここクロコくんホールは私にとってのホームのような場所になりました。名古屋、15周年のお祝い、一緒に特別な日を作ってくれてありがとうございました！」とLiSAはツアーへの想いを語り、ライブを幕を閉じた。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「YES」

https://LISA.lnk.to/YES

■関連リンク

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/

■【画像】ライブ写真

■【画像】LiSAアーティスト写真、ツアーポスター 他