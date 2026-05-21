ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に中堅への今季8号アーチを放った。直後のマウンドでは、最速98.8マイル（約159.0キロ）で2奪三振を記録。久々の投打同時出場で躍動している。

■投手の先頭打者アーチは史上2例目

初回の先頭打者で迎えた第1打席。大谷は、相手先発ランディ・バスケス投手の初球フォーシームを鮮やかに弾き返すと、角度39度、速度111.3マイル（約179.1キロ）で高々と舞い上がった打球は、飛距離405フィート（約123.4メートル）で中堅へ飛び込む今季8号本塁打となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、投手による先頭打者アーチはメジャー史上2例目。昨季ナ・リーグ優勝決定シリーズで自身が記録した以来の一発となった。

大谷は、打席直後のマウンドでミゲル・アンドゥハー内野手とギャビン・シーツ内野手からそれぞれ空振り三振を奪う立ち上がり。最速98.8マイル（約159.0キロ）を計測するなど、投打で圧巻のパフォーマンスを見せつけた。米誌『スポーツイラストレイテッド』のノア・カムラス記者は、二刀流の鮮やかな“先制パンチ”に脱帽。「彼はフェアじゃないよ」と自身のXに驚きを綴った。



