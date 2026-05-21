◇ナ・リーグ ドジャース ― パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりの投打二刀流で先発マウンドに上がり、3回までパーフェクト投球を見せた。

1回表の第1打席で初球を右中間へ運び、投打同時出場では今季初の一発となる8号先頭打者本塁打。打者として自らを援護すると、投げては1番・タティスを投ゴロ、2番・アンドゥハーをスイーパーで空振り三振、3番・シーツも直球で空振り三振と3者凡退に仕留めた。

2回は4番・マチャドを直球で押して遊ゴロ、5番・ボガーツは二ゴロ、6番・メリルはスプリットで空振り三振。3回は7番・カステラノスを右飛、8番・ロレアノをシンカーで見逃し三振、9番・フェルミンは左飛に抑えた。ただし、ファールで粘られるなど3回までに52球を要している。

大谷は今季ここまで7試合に登板し、全てクオリティースタート（QS）で3勝2敗、防御率0.82。前回登板の13日（同14日）のジャイアンツ戦では今季最多の105球を投じ、7回8奪三振無失点で3勝目を挙げていた。この日は6回まで投げれば規定投球回数に到達する。