陸上・セイコーゴールデングランプリ

陸上のセイコーゴールデングランプリ（GGP）は17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、道下美槻（積水化学）が女子1500メートルで8位、3000メートルで7位に入った。高校時代には、精神面からくる不調に悩まされた経験を持つ。走ることすら困難だった時期を経て、国内トップ戦線まで這い上がった24歳に、自身との向き合い方を聞いた。

元気な姿で、大舞台を駆け抜けた。午前11時半の1500メートルに出場し、4分19秒74で8位。「思うような走りができなかった」と悔しさを抱えて臨んだ2時間後の3000メートルでは、後半に粘りを見せて、9分00秒60で7位に入った。

5月とは思えない強い日差しが降り注ぐ中、2レースを完走。「もうちょっと最初から積極的にいきたかったけど、最後をまとめられたのは良かった。昨年よりも状態は良いので、次はチャレンジしたレースをしたい」と爽やかに話した。

社会人3年目の24歳。苦悩の日々を経て、今も走り続けている。

順天高（東京）では1年時から、女子800メートルでインターハイに出場。国体で6位に入ると、全国高校駅伝では2区を走った。しかし、結果を求めるあまり、体に異変が起きる。「試合の直前までトイレにこもって、アップもできないくらいずっと吐いてしまって」。3年時には、練習中にも同じ症状が表れるようになった。

普通に走ることすら困難に。「自分で考えてできる環境でやりたい」。進学先に選んだのは、常任の指導者がいない立教大だった。自ら練習内容を考えて実行。1年時の2月からはクラブチームの「TWOLAPS TRACK CLUB」にも参加し、部活動と両立した。

“指導者のいない”大学で得た自信「自分を知ることができた」

「自分をすごく知ることができた。体の不調も、自分で色々と考えてやることで自信がついて、だいぶ減ってきて。誰かに言われなくても、自制してできるということも学んだ」

大学2年生だった2021年には1500メートルで日本学生記録（4分12秒72）を樹立。翌22年の日本選手権では同種目で3位に入るなど、再び国内トップ戦線にまで這い上がった。

体の不調は、徐々に改善している。この冬は、マイナスな感情をポジティブに変換する思考のトレーニングにも取り組み、「まだ完璧ではないけど、頑張っている」と笑顔を見せた。

常に結果が求められるアスリート。周囲や自らがかける期待は、過度な負担になることもある。様々な経験をした今、道下は自分に優しくすることの大切さを口にする。

「もし高校生の自分に戻るなら『もっと自分を認めてあげていいんだよ』と言ってあげたい。『ちゃんと頑張れているから、自信を持っていいんだよ』と伝えたい」

今季の目標は9月に名古屋で開催されるアジア大会の出場。「日本選手権までは、それだけを目がけて強化していきたい」。自分と向き合った時間は、強さとなる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）